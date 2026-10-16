Dvořák je proti Abymu favoritem. Našli jsme ale způsob, kterým ho může Velšan porazit

Na první pohled má David Dvořák lepší předpoklady k vítězství. Z 22 vyhraných zápasů jich 17 ukončil před limitem, zatímco Aaron Aby získal deset ze svých 19 výher na body. Jenže samotná čísla nestačí. Podle názoru redakce bude mnohem důležitější, zda se českému bojovníkovi podaří udržet soupeře v postoji a nedovolit mu opakované strhy.
Dvořák má výhodu v postoji
Čtyřiatřicetiletý Dvořák má bilanci 22-7 a za sebou šest zápasů v UFC. Devětkrát zvítězil na KO či TKO a osmkrát na submisi. Jeho největší předností je všestrannost. Umí kombinovat údery, pracovat s odstupem a využít příležitost k ukončení zápasu. Proti Mohammedu Walidovi to v září loňského roku předvedl knokautem už v prvním kole.
Zajímavý údaj nabízejí také oficiální statistiky UFC. Dvořák během svého působení v organizaci ubránil 70 % pokusů soupeřů o strh a v průměru zasadil 3,48 signifikantního úderu za minutu. Pro náš rozbor je důležitá především první hodnota. Pokud si podobnou úspěšnost obrany přenese i do zápasu s Abym, výrazně tím omezí Velšanovu největší přednost. Zároveň ale nejde o záruku, protože statistiky pocházejí ze zápasů proti jiným soupeřům.
Dvořák navíc potřebuje napravit prosincovou porážku se šampionem Zhalgasem Zhumagulovem. Kazach ho především v postoji přehrával rychlostí a přesností, zápas nakonec skončil po zásahu lékaře. Redakce proto považuje za důležité, aby Dvořák proti Abymu zbytečně neriskoval v dlouhých výměnách a po vlastních kombinacích nezůstával u pletiva. Tam by soupeři usnadnil přechod do klinče a následné strhy.
Aby může rozhodnout na zemi
Aaron Aby má bilanci 19-11-1 a černý pás v brazilském jiu-jitsu. Sedm zápasů vyhrál na submisi, dalších deset na rozhodnutí rozhodčích. Jeho síla nespočívá pouze v technikách na ukončení. Dokáže soupeře opakovaně dostávat na zem, držet ho pod sebou a získávat jednotlivá kola kontrolou.
Ukázal to také letos v červenci proti Zoranu Milićovi. Jak potvrzuje oficiální rozbor turnaje OKTAGON 91, Velšan ve všech třech kolech prosadil strhy a soupeře kontroloval na zemi. Rozhodčí mu přisoudili vítězství 30-27. Proti Dvořákovi se pravděpodobně pokusí o podobnou taktiku. Bude chtít zkracovat vzdálenost, dostávat Čecha k pletivu a postupně ho připravovat o prostor k úderům.
Jenže Dvořák není Milić. Díky zkušenostem z UFC i vlastnímu grapplingu by měl mít lepší předpoklady k tomu, aby se ze spodních pozic dostával zpět na nohy. Podle našeho hodnocení bude pro Abyho obtížnější udržet českého bojovníka na zemi po delší dobu. Pokud však Velšan dokáže opakovaně prosazovat takedowny a kontrolovat alespoň dvě kola, může si dojít pro vítězství na body.
Tip redakce: Dvořák na body
Redakce MMAmag.cz favorizuje Davida Dvořáka a tipuje jeho vítězství jednomyslným rozhodnutím rozhodčích. Český bojovník má podle našeho názoru kvalitnější postoj, zkušenosti s náročnějšími soupeři a dostatečně dobrý grappling, aby většinu Abyho pokusů o kontrolu neutralizoval.
Přesto bychom nepodceňovali možnost překvapení. Aby už několikrát dokázal, že mu vyhovují dlouhé zápasy, ve kterých soupeře postupně připravuje o prostor k vlastní aktivitě. Dvořák si proto nemůže dovolit strávit větší část úvodních dvou kol na zádech. Pokud si ale pohlídá obranu proti strhům a dokáže pravidelně bodovat v postoji, měl by si dojít pro vítězství. Náš konečný tip je David Dvořák na body po třech kolech.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek