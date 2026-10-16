Kinobox Daily: Hvězdní důchodci míří do vesmíru. Vesmírní kovbojové vzdávají poctu legendám

Mají artrózu, špatně vidí nablízko, ale ani to jim nebrání v tom vydat se do vesmíru a zabránit katastrofě na oběžné dráze. Snímek Vesmírní kovbojové (Space Cowboys) je vesmírným počinem ze staré školy, v němž Clint Eastwood na počátku tisíciletí ukázal, že společně se svými hereckými kolegy ještě nepatří do starého železa. Na film se můžete díky zpětnému zhlédnutí podívat už teď.
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V roce 1958 byli piloti týmu Daedalus elitou, která měla dobýt vesmír, ale projekt byl zrušen a přednost dostala šimpanzí posádka. O čtyřicet let později se na Zemi řítí starý sovětský telekomunikační satelit Ikon, jehož systém je tak zastaralý, že mu v NASA nikdo nerozumí. Jediný, kdo ho dokáže opravit, je jeho konstruktér Frank Corvin (Clint Eastwood
). Ten má však jednu podmínku: poletí nahoru jedině se svým starým týmem (Tommy Lee Jones
, Donald Sutherland
, James Garner
). Společně musí tahle parta gerontů dokázat, že nepatří do starého železa, zatímco zjišťují, že Ikon nese tajemství, které by mohlo zničit celý svět.
Proč jsme film vybrali? Vesmírné kovboje
jsme vybrali pro svižný mix humoru, nostalgie a mrazivého napětí, které vrcholí v jedné z nejhezčích závěrečných scén historie sci-fi. Ač začíná jako odlehčená verze Armageddonu
pro seniory, v druhé polovině se technicky a atmosféricky mění v napínavé vesmírné drama o oběti a chladné studené válce. Vizuální triky od Industrial Light & Magic jsou i po více než 25 letech překvapivě koukatelné; film se vyhnul tehdejšímu nešvaru přepálených efektů a sází na realismus, který připomíná spíše dokumentární záběry z misí Apollo. Zároveň snímek skvěle funguje nejen jako pocta astronautům, ale také hereckým bardům v ústředních rolích, kteří mají šanci se pořádně vyřádit.
Zajímavost:
Herci museli během natáčení projít zjednodušeným výcvikem v NASA, včetně pobytu v simulátorech přetížení. Clint Eastwood
dokonce trval na tom, aby jejich skafandry byly funkčními a pořádně těžkými replikami těch skutečných, aby herci v záběrech nepůsobili příliš lehkonoze. Chtěl, aby byla v každém pohybu cítit tíha jejich mise. Donald Sutherland
, kterému v té době bylo 64 let, byl ze začátku skeptický vůči takovým fyzickým výkonům, ale Tommy Lee Jones
ho naštěstí vyhecoval. Nakonec se staří pánové na place předháněli jeden před druhým a překvapili i sami sebe.
Kde sledovat?
Snímek odvysílala Nova Cinema
ve středu 14. října 06:25. Můžete si jej pustit ve zpětném přehrávání nebo online na některé z VOD platforem
uvedených v detailu filmu.
Zdroj: Kinobox