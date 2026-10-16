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Kinobox Daily: Hvězdní důchodci míří do vesmíru. Vesmírní kovbojové vzdávají poctu legendám

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Mají artrózu, špatně vidí nablízko, ale ani to jim nebrání v tom vydat se do vesmíru a zabránit katastrofě na oběžné dráze. Snímek Vesmírní kovbojové (Space Cowboys) je vesmírným počinem ze staré školy, v němž Clint Eastwood na počátku tisíciletí ukázal, že společně se svými hereckými kolegy ještě nepatří do starého železa. Na film se můžete díky zpětnému zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Hvězdní důchodci míří do vesmíru. Vesmírní kovbojové vzdávají poctu legendám

Kinobox Daily: Hvězdní důchodci míří do vesmíru. Vesmírní kovbojové vzdávají poctu legendám

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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