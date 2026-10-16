Google rozesílá kredit do Play Store jako odškodnění za automatické předplatné. Zkontrolujte si e-mail, peníze tam už mohou být

Případ nese označení Uzair, et al. v. Google LLC a jeho jádrem je tvrzení, že Google v období od 30. května 2014 do 27. října 2019 nedostatečně informoval uživatele o automatickém obnovování předplatných v Google Play. Podle žalobců byly důležité podmínky skryté až za 29 až 30 obrazovkami textu a zákazníci nebyli dostatečně jasně informováni o ceně dalšího období ani o způsobu zrušení předplatného.
Google pochybení popírá. Uzavření dohody proto nelze považovat za přiznání viny. Obě strany se dohodly na vyrovnání, aby spor ukončily. Soud v Kalifornii udělil dohodě předběžné schválení v lednu 2026 a konečné schválení následovalo 24. července 2026. Poté se mohla rozběhnout distribuce kompenzací. Na podzim 2026 proto dává smysl zkontrolovat e-mail i zůstatek na účtu Google Play, pokud do oprávněné skupiny patříte.
Koho se vyrovnání týká a koho ne
Tady je potřeba být přesný, protože na internetu koluje řada zavádějících informací. Kredit nedostane každý, kdo někdy něco koupil v Google Play. Oprávněná skupina je vymezena poměrně úzce:
- Kde: Pouze osoby spadající do příslušné skupiny spotřebitelů v Kalifornii.
- Co: Musely zaplatit alespoň jedno automatické obnovení předplatného prostřednictvím fakturačního systému Google Play.
- Kdy: V období od 30. května 2014 do 27. října 2019.
- Co se nepočítá: Předplatné Google Drive, zrušení během bezplatné zkušební doby ani nákupy, za které byla poskytnuta úplná refundace.
V praxi to znamená, že pokud jste do příslušné skupiny spotřebitelů v Kalifornii nespadali, na kompenzaci nemáte nárok. Samotné používání Google Play v Česku ani nákup aplikace v tomto obchodě nestačí.
Podle údajů administrátora vyrovnání, společnosti Verita, bylo k 4. červnu 2026 úspěšně doručeno 427 262 e-mailových oznámení. Evidováno bylo také 25 platných žádostí o vyloučení z vyrovnání a žádná platná námitka. Jde tedy o rozsáhlé vyrovnání, které se týká velkého počtu spotřebitelů.
Kolik peněz a v jaké formě
V původních oznámeních se uváděla odhadovaná kompenzace kolem 5,85 dolaru na osobu, tedy přibližně 135 Kč. Ve finálních podkladech pro soud se však průměrná částka po odečtení advokátních odměn a administrativních nákladů snížila na přibližně 5,53 dolaru, což odpovídá zhruba 127 Kč. Podle memoranda k finálnímu schválení se první obnovení předplatného u většiny členů oprávněné skupiny pohybovalo mezi 8 a 10 dolary. Výsledná průměrná kompenzace tak představuje přibližně 60 % této částky.
Způsob vyplacení závisí na stavu účtu:
- Aktivní účet Google Play → kredit se připíše přímo do zůstatku Google Play. Podle podmínek vyrovnání neexpiruje a lze ho použít na nákup aplikací, her, filmů, knih a dalších způsobilých položek, včetně předplatného.
- Neaktivní účet → kompenzace se vyplácí elektronicky prostřednictvím služby PayPal nebo Zelle.
Vrácení peněz na původní platební kartu se v dohodě nepředpokládá. Soudní podklady vysvětlují, že individuální výpočty a jiné způsoby distribuce by znamenaly nepřiměřené náklady. Papírové šeky nebyly zvoleny mimo jiné kvůli problémům s aktuálností poštovních adres.
Částky, které se nepodaří doručit oprávněným příjemcům, se podle podmínek dohody nemají vracet Googlu. Mají být převedeny formou takzvaného cy pres daru do fondu California State Bar’s Justice Gap Fund, který podporuje přístup k právní pomoci.
Jak e-mail najít a jak poznat, že nejde o podvod
Pokud do oprávněné skupiny patříte, nemuseli jste podávat žádost ani vyplňovat formulář. Kompenzace se rozděluje automaticky. Administrátor začal rozesílat oznámení 10. března 2026 a další vlnu odeslal 26. března 2026 po dohledání dalších e-mailových adres.
Podle harmonogramu dohody měly být kredity distribuovány do 75 dnů od její účinnosti po konečném schválení soudem. Pokud tedy na kompenzaci máte nárok, vyplatí se zkontrolovat e-mail i účet Google Play.
Hledejte především ve schránce propojené s vaším účtem Google Play. Projděte nejen hlavní doručenou poštu, ale také složky Promo akce, Aktualizace a Spam. Oficiálním zdrojem informací je web PlayStoreSubscriptionSettlement.com.
Zůstatek Google Play můžete zkontrolovat v aplikaci Obchod Play v části Profil → Platby a předplatné → Platební metody → Zůstatek Google Play. Názvy položek se mohou mírně lišit podle verze aplikace a nastavení účtu.
Pozor na phishing. Google po vás nebude chtít heslo prostřednictvím e-mailu. Pokud zpráva vypadá podezřele, neklikejte na její odkazy a raději si informace ověřte přímo v účtu nebo na oficiálním webu vyrovnání. Podle doporučení Googlu pro podezřelé e-maily je důležité kontrolovat skutečnou adresu odesílatele a při pochybnostech využít bezpečnostní nástroje účtu.
Co z toho plyne pro české uživatele
Čeští uživatelé na automatickou kompenzaci z tohoto vyrovnání nemají nárok, pokud nesplňují podmínky příslušné skupiny spotřebitelů v Kalifornii. V Evropské unii však platí vlastní pravidla na ochranu spotřebitelů.
Evropská komise a síť evropských spotřebitelských úřadů CPC již dříve vyzvaly Google ke zlepšení transparentnosti informací pro zákazníky. Google se v EU zavázal k určitým změnám, jejichž cílem je spotřebitelům usnadnit orientaci v podmínkách a nákupech. Konkrétní práva se však řídí příslušnými evropskými a vnitrostátními pravidly i podmínkami dané služby.
Pokud máte jako český spotřebitel podezření, že vás obchodník nedostatečně informoval o automatickém obnovení předplatného, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci nebo zvážit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (ADR). Neznamená to automatický nárok na kredit do Google Play, ale jde o možnosti, jak se domáhat ochrany svých práv.
Proč to trvalo tak dlouho
Spor se táhne od roku 2018. Během řízení se měnila žaloba, soud se zabýval vymezením skupiny žalobců a probíhalo rozsáhlé dokazování i několik kol mediace. K dohodě strany dospěly 18. září 2025 a její úplné znění podepsaly v prosinci téhož roku.
Po předběžném schválení v lednu 2026 následovalo období určené k informování dotčených spotřebitelů, podávání námitek a přípravě konečného schválení. To soud udělil 24. července 2026. Podle harmonogramu má navíc proběhnout kontrolní jednání 1. dubna 2027, při němž mají administrátor a právní zástupci předložit souhrn uskutečněných výplat a případných nedoručených kompenzací.
Od konce období, kterého se žaloba týká, tak uplynulo několik let, než se kompenzace začaly dostávat k oprávněným uživatelům. Průměrná částka přibližně 5,53 dolaru, tedy zhruba 127 Kč, sice není vysoká, ale pro členy kalifornské skupiny představuje finanční vyrovnání, které se podle podmínek dohody rozděluje automaticky.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík