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Nákupní vozík lze odemknout také bez mince. Jediný běžný předmět celý problém vyřeší a ušetří drahocenný čas

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Dennívýzva
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Lidé stále častěji platí v obchodech kartou a běžně tak v peněžence nemají drobné. Toto je jednoduchý trik, jak odemknout vozík i bez mince. Určitě už se vám někdy stalo, že jste přišli k nákupnímu [...]...
vozík

vozík

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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