Nálev ze čtyř stroužků česneku místo hnojiva na orchideje: květy ale nepřijdou dřív než za dva měsíce

Celý postup stojí na dvou surovinách, které máte doma, a na trpělivosti. Česnek se rozdrtí, zalije vodou a nechá odstát, výsledná tekutina se pak odměřuje po lžících k jednotlivým rostlinám. Jde o poměrně silné hnojivo, takže ho nelze používat při každé zálivce, a zbytek roztoku se neschovává na příště.
Co všechno se v česneku skrývá, od vitaminu C po saponiny
Kuchyňský česnek (Allium sativum) je ceněný hlavně pro antibakteriální účinky, ale obsahuje i řadu výživových látek. Z vitaminů jde o A, C a dva ze skupiny B, konkrétně B1 a B6, z minerálů pak o selen, vápník a jód.
Tím výčet nekončí. V česneku jsou dál flavonoidy, polysacharidy, lektiny a steroidní i triterpenové saponiny, tedy látky, které se běžně uvádějí v souvislosti s lidským zdravím. Zastánci metody předpokládají, že stejně dobře poslouží i rostlinnému organismu.
Co z toho seznamu se ale přes kořeny orchideje skutečně dostane dovnitř a v jakém množství, návod nikde neříká. Soupis živin sám o sobě není důkazem, že nálev funguje.
Dvanáct hodin louhování a druhý nálev ze stejných stroužků
Potřebujete čtyři stroužky česneku a litr vody. Česnek důkladně podrťte nebo prolisujte, zalijte vodou a nechte stát při pokojové teplotě. Chladná chodba se nehodí, louhování má probíhat v teple.
Po dvanácti hodinách tekutinu sceďte a odložte stranou. Stejný česnek zalijte ještě jednou a celý postup zopakujte, takže z jedné dávky stroužků získáte dva nálevy, které se nakonec smíchají dohromady. Nádobu je rozumné během louhování zakrýt, omezíte tím zápach a zároveň zabráníte mouchám a dalšímu hmyzu, který česnek láká, aby se do roztoku dostaly.
Pět lžic na rostlinu a krok, bez kterého popálíte kořeny
Než smíchanou tekutinu použijete, přelijte ji přes sítko. Kousky česneku, které v ní zůstanou, dokážou kořeny popálit, takže tenhle krok není jen kosmetický.
Pak orchidej nejprve pořádně zalijte čistou vodou. Hnojivo se nikdy nedává na suché kořeny. Teprve do vlhkého substrátu přidejte pět lžic česnekového roztoku ke každé rostlině, což je celá dávka, víc rostlina nedostane.
Z jednoho litru vám tak zbude slušná rezerva. Hodí se pro ostatní pokojové rostliny, případně ji vylijte. Skladovat roztok do příštího hnojení se nedoporučuje.
Jednou za měsíc je strop, nové květy přijdou až za dva měsíce
Česnekový nálev patří k silným hnojivům a přehnojit jím orchidej jde snadno. Interval mezi dvěma aplikacemi by proto neměl klesnout pod jeden měsíc. Při měsíčním rytmu dostane rostlina za rok dvanáct dávek po pěti lžících, což je dávkování, u kterého se vyplatí vést si poznámky.
Kdo si od česneku slibuje květy do týdne, bude zklamaný. Rychlá je podle návodu jen ozdravná reakce rostliny, kterou lze zpozorovat už po prvním hnojení. Nálož nových poupat přichází po dvou až třech měsících pravidelného hnojení a česnek má posílit i samotná poupata, aby je nezlikvidovaly choroby nebo škůdci.