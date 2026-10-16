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Celý život pracovali, ale před důchodem zjistili, že jim chybí odpracované roky. Chybu lze napravit i po letech

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Desítky let zaměstnání ještě automaticky neznamenají, že má člověk všechny odpracované roky správně zaznamenané pro výpočet důchodu. V evidenci České správy sociálního zabezpečení mohou chybět údaje o dávno ukončených pracovních poměrech, výdělcích nebo některých náhradních dobách pojištění. Problém se přitom může objevit až při přípravě žádosti o penzi. Chybějící záznamy lze v řadě případů doplnit, a to i tehdy, když bývalý zaměstnavatel dávno zanikl.
Desítky let zaměstnání ještě automaticky neznamenají, že má člověk všechny odpracované roky správně zaznamenané pro výpočet důchodu.

Desítky let zaměstnání ještě automaticky neznamenají, že má člověk všechny odpracované roky správně zaznamenané pro výpočet důchodu.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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