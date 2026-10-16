Celý život pracovali, ale před důchodem zjistili, že jim chybí odpracované roky. Chybu lze napravit i po letech

Člověk mohl třicet nebo čtyřicet let pravidelně docházet do zaměstnání, pobírat mzdu a předpokládat, že má všechny potřebné roky pro důchod zajištěné. Při kontrole evidence však může zjistit, že mu několik let pracovního života chybí. Nemusí přitom jít o jeho vlastní pochybení. Příčinou mohou být například nedodané evidenční listy důchodového pojištění nebo nesrovnalosti ve starších záznamech. Taková situace může zkomplikovat posuzování nároku na starobní důchod i výpočet jeho výše. Zásadní proto je, aby si lidé své údaje zkontrolovali ještě před podáním žádosti.
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Chybějící roky odhalí bezplatná aplikace
Nejjednodušší možnost kontroly představuje Informativní důchodová aplikace, označovaná zkratkou IDA, která je dostupná na ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Přihlásit se do ní lze prostřednictvím bankovní identity, jiné Identity občana nebo datové schránky. Po přihlášení se zobrazí přehled evidovaných dob důchodového pojištění, dosavadních výdělků a předpokládaného důchodového věku. Aplikace rovněž ukáže, kolik let a dnů pojištění člověk získal a kolik mu ještě schází. Součástí služby je také orientační výpočet budoucí penze, který vychází z dostupných údajů a platných pravidel. Právě porovnání evidence s vlastní pracovní minulostí může odhalit období, která v záznamech chybějí.
Důležité je rozlišovat mezi orientačním doplněním údajů a jejich skutečným zápisem do evidence. Pokud člověk chybějící období v aplikaci IDA sám vyplní, použije se pouze pro informativní výpočet. Údaj se tím automaticky nestává součástí oficiálních podkladů pro důchod. K řešení nesrovnalostí slouží také služba Moje konto, jejímž prostřednictvím lze požádat o prověření nebo doplnění evidovaných dob a připojit příslušné dokumenty. ČSSZ následně předložené podklady posoudí. Samotné vyplnění chybějícího období tedy nestačí.
Zaměstnavatel neexistuje, pracovní roky nemusí propadnout
Složitější situace nastává u lidí, kteří pracovali v podnicích zaniklých před mnoha lety. Jestliže firma stále existuje, může ji správa sociálního zabezpečení vyzvat k dodání potřebných údajů. Pokud však zaměstnavatel zanikl nebo s ním není možné navázat kontakt, zahájí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení šetření na základě dostupných dokumentů.
Zaměstnanec by si proto měl připravit zejména pracovní smlouvy, potvrzení o zaměstnání, zápočtové listy a případné mzdové podklady. Pomoci mohou také výplatní pásky, evidence docházky nebo bankovní výpisy dokládající vyplacenou mzdu. Šetření lze zahájit i tehdy, když bývalý zaměstnavatel sídlil v jiném okrese. Rozhodující však je, z jakého období chybějící zaměstnání pochází.
Práci vykonávanou do konce roku 1985 lze doložit například pracovní smlouvou společně s dokladem o ukončení pracovního poměru nebo zápočtovým listem. U zaměstnání od roku 1986 do konce roku 1995 jsou důležité rovněž doklady o dosažených hrubých příjmech.
Od roku 1996 už samotná pracovní smlouva nebo zápočtový list zpravidla nestačí, protože je nutné prokázat také skutečný výkon zaměstnání a účast na důchodovém pojištění. Pokud se nepodaří dohledat potřebné podklady, mohou za stanovených podmínek posloužit i čestná prohlášení bývalého zaměstnance a dvou někdejších spolupracovníků. Tato možnost přichází v úvahu zejména tehdy, když selhaly ostatní způsoby prokazování zaměstnání.
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Studium a péče o děti se posuzují odlišně
Ne každé období, které v důchodové evidenci chybí, představuje chybu zaměstnavatele. Samostatnou kategorií jsou takzvané náhradní doby pojištění, mezi které patří například péče o dítě do čtyř let nebo některá období studia. Osobní péče o dítě do čtyř let věku se pro důchodové účely započítává v plném rozsahu, přičemž ji může uplatnit matka i otec.
Obvykle se dokládá až při žádosti o důchod prostřednictvím čestného prohlášení a případně dokladu o vztahu k dítěti. U studia záleží především na době, kdy probíhalo, protože studium po roce 2009 se až na zákonné výjimky jako náhradní doba nezapočítává. Od roku 2026 mezi výjimky patří také vymezená doba úspěšně dokončeného prvního doktorského studia.
Dohledávání starých pracovních dokumentů může být po několika desetiletích komplikované. Některé firmy již nemají právního nástupce, jejich dokumentace byla předána do archivů a bývalí spolupracovníci nemusí být dostupní. Včasná kontrola proto dává prostor k získání potřebných potvrzení i případnému šetření správy sociálního zabezpečení.
Důležité je rovněž vědět, že chybějící doklady o výdělcích nemusí automaticky znamenat ztrátu celé doby zaměstnání. Za určitých okolností lze prokázané období, u něhož se nepodařilo zjistit příjmy, při výpočtu důchodu zohlednit jako vyloučenou dobu. O výsledku však vždy rozhodují konkrétní podklady a příslušná pravidla důchodového pojištění.
autorský text, ČSSZ, MPSV