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Mince na routeru Wi-Fi nezesílí ani o procento: alobal nalepený na stěnu zvedl stahování o 29 procent

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Dennívýzva
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Po sociálních sítích koluje návod, který slibuje silnější Wi-Fi za cenu jedné mince. Fyzika rádiových vln se ale řídí poměrem mezi velikostí kovové plochy a vlnovou délkou a desetikoruna je v tomhle srovnání drobek. Měřitelný rozdíl umí udělat něco úplně jiného, a часто i zadarmo.
Mince na routeru Wi-Fi nezesílí ani o procento: alobal nalepený na stěnu zvedl stahování o 29 procent

Mince na routeru Wi-Fi nezesílí ani o procento: alobal nalepený na stěnu zvedl stahování o 29 procent

Zdroj: Foto: Abhi25t - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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