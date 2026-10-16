Mince na routeru Wi-Fi nezesílí ani o procento: alobal nalepený na stěnu zvedl stahování o 29 procent

Vlnová délka se počítá jako rychlost světla dělená frekvencí, uvádí NASA ve svém výukovém materiálu. Pro pásmo 2,4 GHz z toho vychází zhruba 12,5 centimetru, pro 5 GHz asi 6 centimetrů. Kov, který má takovou vlnu odrazit, musí být vůči těmto rozměrům dostatečně velký, jinak se vlna chová, jako by tam nic neleželo.
Co musí kov splnit, aby vlnu odrazil, a proč mince nestačí
Desetikoruna z České národní banky má průměr 24,5 milimetru. To je pětina vlnové délky v pásmu 2,4 GHz a necelá polovina té v pásmu 5 GHz. Odborná práce z archivu arXiv o kovových reflektorech v bezdrátové komunikaci přitom upozorňuje, že k jednoduchému zrcadlovému odrazu dochází až u elektricky velmi velkých ploch.
Mince ležící na plastovém krytu routeru do té kategorie nepatří ani zdaleka. Nemá jak signál nasměrovat, natož zesílit, takže na rychlosti stahování se nemůže projevit v žádném pásmu.
Proč se tedy návod šíří dál? Protože bere reálný princip odrazu a smrskne ho do jedné rekvizity, kterou má doma každý. Slib je okamžitý, námaha nulová a ověřit si to nikdo nedá práci. Mince položená na routeru je dekorace.
Alobal na stěně: ze 174 na 225 Mb/s, ping se zhoršil na 10 ms
Únorový test redaktora serveru XDA Developers pracoval s kusem alobalu dlouhým 20 až 30 centimetrů, přilepeným na stěnu ve výšce antén routeru. Rychlost stahování se posunula ze 174 Mb/s na 225 Mb/s, tedy o 29 procent. To už je rozdíl, který poznáte při stahování velkých souborů, ne jen v grafu měřicí aplikace.
Má to ovšem dvě strany. Alobal nedodal do sítě ani watt energie navíc, jen ji přesměroval jedním směrem, takže co získalo jedno místo v bytě, jinde chybí. Druhým efektem byl ping, který vyskočil ze 4 na 10 milisekund, tedy na dvaapůlnásobek původní hodnoty.
Pro běžné použití je i tak 10 ms výborný výsledek. Google u svého Meetu uvádí, že nejvyšší kvalita videa vyžaduje odezvu pod 100 milisekund, takže prohlížení webu, streamování ani videohovory se o takové zhoršení neopřou. Citelné to bude jen pro hráče kompetitivních titulů. Alobal na stěně je experiment na odpoledne, ne trvalá instalace.
Dva zásahy zdarma, které zaberou víc než alobal na stěně
Nejlevnější úprava je přestěhování routeru. Patří co nejvíc doprostřed bytu, nad podlahu, na polici nebo televizní stolek, a rozhodně ne za skříň nebo do rohu. Nápověda ke Google Nest doporučuje umístit ho zhruba ve výšce očí a varuje před zdmi z kovu, kamene a cihel, které signál tlumí nejvíc.
Druhý krok je rozdělení zařízení mezi pásma. Notebook na stole nebo telefon v obýváku, tedy všechno, co je blízko, přepněte na 5 GHz, kde je víc kanálů, vyšší rychlost a míň rušení od sousedů v paneláku. Vzdálené místnosti a drobnou chytrou elektroniku, jako jsou čidla a žárovky, nechte na 2,4 GHz, které lépe prochází překážkami.
Kdy stačí repeater za pár stovek a kdy se vyplatí mesh
Rozhoduje dispozice bytu, metráž je až druhá v pořadí. Jediný slabý kout za rohem zvládne repeater za pár stovek, který problém vyřeší hned. Výrobce eero ale upozorňuje, že extender může snížit propustnost až o polovinu, protože stejným rádiem zároveň přijímá i vysílá. Z repeateru se tak stává záplata, kterou zaplatíte rychlostí.
Víc mrtvých zón, dvě patra nebo potřeba plynule přecházet mezi body cestou po bytě posouvají volbu k mesh systému. Ten stojí víc, zato tvoří jednotnou síť a zařízení se mezi body přepojují bez výpadku spojení.
Jeden Google Nest Wifi Pro podle údajů výrobce pokryje až 204 metrů čtverečních v ideálních podmínkách. V reálném bytě s příčkami bude dosah menší, proto se jednotlivé mesh body rozmisťují šest až devět metrů od sebe.