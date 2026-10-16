Ornella Koktová ukázala dopis od Trumpa adresovaný jejím dětem. „Tím bych se moc nechlubila," srazili ji fanoušci

V říjnu 2026 sdílela Ornella Koktová na Instagramu fotografii dopisu, který jejím třem dětem, Quentinovi, Svenovi a Lilianne, přišel z Washingtonu. Podle influencerky šlo o odpověď na osobní psaní, které děti do Bílého domu samy poslaly. Původní dopisy zveřejnit odmítla s tím, že jde o soukromou korespondenci. Odpověď od Trumpa ale vystavila na celý internet, a tím spustila debatu, která se během hodin přesunula od dětské radosti k politickému testu loajality.
Co stálo v dopise
Text na hlavičkovém papíře „The White House, Washington“ obsahoval tři vrstvy. Poděkování za dopis. Sdělení, že prezident i první dáma byli povzbuzeni vlídnými slovy a podporou. A motivační apel: aby děti stály za svým přesvědčením, bránily své hodnoty a pamatovaly, že kolem sebe mají lidi, kteří je milují. Ornella označila právě tuto pasáž za nejdojemnější a celou odpověď rámovala jako „výjimečnou chvíli“ a rodinnou vzpomínku. Sama doplnila, že děti v dopise zmínily českou stopu v Trumpově rodině, Ivanu Trumpovou, rozenou Zelníčkovou, matku Donalda Jr., Ivanky a Erica.
Dvě vlny kritiky
Reakce pod příspěvkem se podle Super.cz rozpadly do dvou proudů. První byl politický: „Tím bych se moc nechlubila,“ komentujícím vadil samotný Trump jako symbol. Druhý byl věcný: prezident „na odpovědi má lidi“, takže nejde o žádné osobní privilegium.
Koktová se bránila oběma směrům. Kritikům Trumpa vzkázala, že se tím chlubit nemusejí. U námitky o aparátu uznala, že korespondenci nevyřizuje prezident sám, ale zdůraznila, že jí jde hlavně o radost dětí, ne o to, kdo text administrativně vyřídil. Jenže právě tady se příběh láme: z dětského nadšení z obálky s americkým orlem se na sítích stal lakmusový papírek postoje k americkému prezidentovi. A to je přesně ten posun, který Ornella zjevně nečekala.
Jak funguje prezidentská pošta
Bílý dům provozuje samostatný Office of Presidential Correspondence, který přijímá dopisy, e-maily, telefonáty na komentářovou linku i žádosti o prezidentská blahopřání. Historicky, za Obamovy administrativy, úřad uváděl desítky tisíc příchozích zpráv denně, z nichž jen asi deset se dostalo k osobnímu prezidentovu čtení. Současný kontaktní formulář Bílého domu přijímá zprávy i ze zahraničí a vedle něj funguje klasická poštovní adresa: 1600 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20500. Napsat tedy může prakticky kdokoli. Odpověď ale zaručená není, úřad sám upozorňuje na mimořádný objem korespondence a možné zpoždění, zvlášť u cizojazyčných zpráv.
Bílý dům navíc nabízí standardizovaná „Presidential Greetings“ k narozeninám, narození dítěte nebo návratu do školy. Komunikace s dětmi je tedy institucionalizovaná agenda, ne mimořádná výjimka.
Unikát, nebo šablona?
Klíčová otázka zní, jestli děti Koktové dostaly osobně psaný dopis, nebo standardizovanou odpověď s prezidentovým podpisem. Redakce VIPŽivot si všimla, že Americký lokální web 812now zveřejnil odpověď, kterou za Trumpova úřadování dostal devítiletý chlapec v USA, a formulace jsou nápadně podobné: stejný motivační tón, stejný důraz na hodnoty a blízké lidi, stejná struktura poděkování. Dokument Národního archivu z roku 2017 navíc zmiňuje, že součástí veřejné pošty bývají zprávy dostávající formulářovou odpověď s digitálním podpisem.
Podle nás jde s vysokou pravděpodobností o standardizovanou prezidentskou korespondenci, ne o text, který Trump osobně sepsal a podepsal. To neznamená, že dopis nemá hodnotu, pro děti je obálka z Bílého domu nepochybně zážitek. Znamená to ale, že prezentovat ho jako důkaz osobního zájmu amerického prezidenta o jednu českou rodinu je interpretační nadstavba, kterou fakta nepodporují.
Radost tří dětí z dopisu s americkým orlem je reálná. Válka v komentářích taky. A hranice mezi rodičovskou pýchou a politickým prohlášením se na sociálních sítích roku 2026 vejde do jednoho instagramového příběhu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová