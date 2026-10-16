Český vývojář proměnil Sněmovnu v horor, kde se plížíte mezi poslanci a sbíráte volební sliby. Za rohem číhá i Zeman

Přes den uklízíte kanceláře a plníte úkoly jako poslanecký asistent. V noci se plížíte temnými chodbami, schováváte se ve skříňkách a sbíráte deset skutečných volebních slibů rozmístěných po kancelářích politických stran. V zákoutích na vás navíc číhá stylizovaný Miloš Zeman na vozíčku, jak autor hry Haraším sám popsal v rozhovoru pro CzechCrunch. Nejde jen o jednorázový vtip. Haraším z české politiky vytvořil celé hratelné prostředí, které funguje jako lokální groteska i jako plnohodnotná nezávislá stealth hra s denním a nočním cyklem, obchodem, vylepšeními a desítkami úkolů.
Den asistenta, noc zloděje slibů
Herní smyčka Sněmovny stojí na dvou režimech. Denní část připomíná simulátor práce poslaneckého asistenta: plníte kvóty, uklízíte, nosíte dokumenty, vyřizujete úkoly od politiků a snažíte se přežít směnu. Zní to nevinně, jenže rozzlobený poslanec vás může rovnou vyřadit ze hry.
Po setmění se budova promění. Chodby ztemní, baterka se stává vaším nejlepším přítelem a vy se vydáváte do kanceláří politických stran sbírat skutečné volební sliby. Stealth mechaniky zahrnují schovávání ve větracích šachtách a skříňkách, naslouchání krokům i opatrnou práci se světlem. Když vás politik chytí, nečekejte příjezd policie. Místo toho vás odvede do kanceláře, kde vás čeká nekonečná přednáška o „lepší budoucnosti“. Vedle klasického hororového režimu nabízí hra také varianty Krádež a Úplatky, které mění cíle i tempo nočních výprav.
Zeman, Pavel, Turek a tančící Alenka
Sněmovna si nebere servítky. Haraším pracuje se jmény a rozpoznatelnými postavami napříč českou politickou scénou. Zeman na vozíčku číhá v zákoutích jako nepřátelská postava. Plná verze přidala také minihry odkazující na konkrétní kauzy:
- Sociální příspěvek – politik vám předá telefon a vy za něj píšete příspěvek na sociální sítě. Jde o narážku na Turkovu obhajobu, že mu na sociální sítě mohl psát kdokoli, kdo měl jeho telefon v hospodě.
- Pavel Simulátor – avizovaná čtvrtá minihra, v níž řídíte motorku ve stylu Hill Climb Racing a pronásledují vás volební urny. Podle Chipu jde o narážku na Pavlovu kauzu spojenou s dovolenou a volbami. Přímé potvrzení od autora ale chybí.
Vedle politiků se ve hře objevují také české memy, bufet s vepřo-knedlo-zelem, dotace, bitcoiny a tančící Alenka. Autor na Steamu výslovně uvádí, že jde o satirické a umělecké dílo, v němž jsou postavy i aféry stylizované nebo fiktivně reinterpretované. Veřejné reakce dotčených politiků se v době vydání článku nepodařilo dohledat.
Od Zeminátora k celé Sněmovně
Haraším není v oblasti politické satiry nováčkem. V roce 2019 vydal Zeminátor, 2D pixelartovou hru typu endless runner zaměřenou výhradně na jednu postavu. Sněmovna je oproti ní výrazným krokem vpřed: nabízí 3D prostředí z pohledu první osoby, dva herní režimy, obchod s vylepšeními, desítky úkolů a celé parlamentní prostředí místo jediného politika.
V českém prostředí má politická herní satira tradici sahající až k titulům jako Pussywalk nebo České politické boje. Sněmovna ale patří k neobvyklým novějším českým hrám, které kombinují domácí politiku s plnohodnotným stealth hororem z pohledu první osoby. Zahraniční paralelu nabízí Papers, Please: obě hry převádějí politiku a byrokracii do konkrétních herních mechanik. Rozdíl spočívá v tom, že Papers, Please staví na fiktivním státě a morálních dilematech, zatímco Sněmovna pracuje s rozpoznatelnými českými reáliemi a hororovými lekačkami.
Kolik stojí a pro koho je
Hra je dostupná na Steamu, kde si můžete nejprve vyzkoušet bezplatné demo. Plná verze stojí orientačně 174 Kč, do 15. října je v akci za přibližně 122 Kč. Hra je kompletně v češtině, včetně rozhraní, dabingu a titulků. Anglická verze nabízí rozhraní a titulky, nikoli však plný dabing.
Uživatelských recenzí je zatím jen osm, takže Steam ještě nezobrazuje souhrnné hodnocení. Základní herní mechaniky – plížení, sbírání předmětů, vyhýbání se nepřátelům a plnění kvót – jsou srozumitelné i bez hlubší znalosti české politiky. Hlavní vtip ale ocení především ti, kdo poznají konkrétní volební sliby, kauzy a politické tváře. Podle nás je právě tohle největší síla Sněmovny: nejde o jednorázový internetový vtip, ale o funkční nezávislou hru, která z absurdity českého parlamentu těží systematicky.
Haraším ukazuje, že k politické satiře nepotřebujete velký rozpočet ani celé studio. Stačí Sněmovna, baterka a deset nesplněných slibů.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík