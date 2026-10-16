Radní Wimmerová rozhodovala o stomilionové dotaci. Látka a tým, se kterým před lety spolupracovala, získal nejvyšší částku

Čerstvý případ rozhodování o objemné dotaci Státního fondu audiovize (SFA) 100 milionů korun na výrobu celovečerního filmu ukazuje, jak jsou některé záležitosti v prostředí úzce provázané české audiovize komplikované a mnohdy na hraně. O penězích rozhodovala i členka Rady pro podporu kinematografie Lenka Wimmerová (foto), která se na jednom ze zadotovaných filmových děl před lety podílela. Jak zástupci fondu, tak i českých producentů tvrdí, že se zde o střet zájmů či podjatost nejedná. Nejvyšší dotaci v rámci výše uvedené výzvy získal projekt filmového přepisu "kvazipáralovské" knihy spisovatelky Pavly Horákové Teorie podivnosti. Rada pro podporu kinematografie, ve které sedí i Wimmerová, rozhodla o přidělení částky ve výši 13,5 milionu korun (psali jsme již dříve). Žadatelem o dotaci je filmová produkce Film Kolektiv, dílo produkuje Silvie Michajlová. Teorii podivnosti bude režírovat Tereza Kopáčová. Není to první dotace, kterou Teorie podivnosti od fondu (tehdy kinematografie) získala.
Připravované filmové dílo již jednou, v roce 2021, obdrželo podporu předchozího Státního fondu kinematografie ve výši 480 tisíc na vývoj filmu. Žadatel a režisérka byli stejní, tehdy jako autorka scénáře byla uvedena tatáž Lenka Wimmerová, která nyní jakožto radní rozhodovala o přidělení dotace na výrobu. Jak pro Borovan.cz uvedli zástupci SFA, o střet zájmů by se nemělo jednat. "Lenka Wimmerová na projektu Teorie podivnosti spolupracovala ve velmi rané fázi vývoje. Podle jejího vyjádření na projektu již několik let nepracuje, její původní scénář nebyl přijat ani využit a na současné verzi nemá žádný podíl. Aktuální scénář je dílem jiných autorů," sdělila koordinátorka komunikace fondu Pavlína Vítková. Jak pro Borovan.cz uvedla producentka Michajlová, scénář, na který Film Kolektiv žádal o výrobní grant, psala režisérka Tereza Kopáčová.
Rada pro podporu kinematografie se možnou podjatostí na tomto díle zabývala již loni na podzim a na počátku letošního roku. Lenka Wimmerová svou dřívější spolupráci na Teorii podivnosti sama dopředu oznámila fondu v listopadu 2025. Rada pro podporu kinematografie nakonec odhlasovala, že Wimmerová podjatá není a o příslušných dotacích rozhodovat může (viz zde).
"V průběhu času rada dospěla k názoru, že podjatost nelze vykládat čistě formalisticky, jak rada v tomto případě z procesní opatrnosti učinila. Vzhledem k povaze filmového oboru, kde působí omezený počet odborníků a dochází k častým profesním kontaktům a spolupracím, by striktně formální přístup mohl v budoucnu znemožnit řádné rozhodování. Rada konstatuje, že paní Lenka Wimmerová v daném případě není podjatá a její účast na rozhodování je možná," uvedla rada v zápisu ze 14. ledna 2026 (Wimmerová se při hlasování zdržela). Členy Rady pro podporu kinematografie jsou kromě Wimmerové rovněž Peter Badač, Petr Bilík, Ľubica Orechovská a Jan Svačina.
Podobný pohled na celý případ má i oborová Asociace producentů v audiovizi (APA). "Dle zveřejněného hodnocení výsledků výzvy na stránkách fondu je scenáristkou a režisérkou projektu Teorie podivnosti Tereza Kopáčová. To znamená, střet zájmu zde nevnímám. Je standartní, že během vývoje projektu dojde ke změně tvůrčího týmu a v tomto případě už na projektu ve fázi výroby Lenka Wimmerová nespolupracuje a nemá z jeho realizace žádnou výhodu," reagoval pro Borovan.cz předseda APA Vratislav Šlajer (produkce Bionaut; zároveň je členem představenstva SFA).
"Systém rozhodování fondu patří k nejtransparentnějším v Evropě, střet zájmů je řešen v zákoně. Rady mají navíc přísný etický kodex. Rozhodování probíhá v několika fázích, kromě rad hodnotí projekty i nezávislí odborní hodnotitelé," doplnil Šlajer.
Mimochodem, radní Lenka Wimmerová již jednou pro podjatost z rozhodování na svůj vlastní návrh vyloučena byla. Stalo se tak loni na zasedání rady fondu pro kinematografii, které proběhlo na začátku července 2025. Důvodem bylo projednávání projektu připravovaného celovečerního filmu Bílá voda (podle knihy Kateřiny Tučkové), na jehož scénáři Wimmerová dříve pracovala (více viz zde).