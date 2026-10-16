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Radní Wimmerová rozhodovala o stomilionové dotaci. Látka a tým, se kterým před lety spolupracovala, získal nejvyšší částku

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Čerstvý případ rozhodování o objemné dotaci Státního fondu audiovize (SFA) 100 milionů korun na výrobu celovečerního filmu ukazuje, jak jsou některé záležitosti v prostředí úzce provázané české audiovize komplikované a mnohdy na hraně. O penězích rozhodovala i členka Rady pro podporu kinematografie Lenka Wimmerová (foto), která se na jednom ze zadotovaných filmových děl před lety
Radní Wimmerová rozhodovala o stomilionové dotaci. Látka a tým, se kterým před lety spolupracovala, získal nejvyšší částku

Radní Wimmerová rozhodovala o stomilionové dotaci. Látka a tým, se kterým před lety spolupracovala, získal nejvyšší částku

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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