Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Mula: dítě koně a osla, které člověk nazval tvrdohlavým jen proto, že odmítá dělat úplné blbosti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mula má pověst zvířete, které se sekne, odmítne jít dál a přesvědčí vás, že celý problém je její charakter. Jenže ono to bývá trochu jinak. Mula totiž kombinuje sílu a velikost koně s opatrností, vytrvalostí a odolností osla. A když vyhodnotí, že cesta, náklad nebo váš geniální plán smrdí průšvihem, může prostě říct ne. Člověk tomu říká tvrdohlavost. Redakce tomu říká oddělení bezpečnosti práce.
Mula: dítě koně a osla, které člověk nazval tvrdohlavým jen proto, že odmítá dělat úplné blbosti

Mula: dítě koně a osla, které člověk nazval tvrdohlavým jen proto, že odmítá dělat úplné blbosti

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:00

Reklama
Další články z Žlutá kočka
Labrador: rodinný miláček, který má v hlavě vodu, aport a permanentní podezření, že někde existuje svačina
Labrador: rodinný miláček, který má v hlavě vodu, aport a permanentní podezření, že někde existuje svačina
Lemur kata: král Jelimán? Smůla. Ve skutečnosti vládnou samice a samci spolu bojují smradem
Lemur kata: král Jelimán? Smůla. Ve skutečnosti vládnou samice a samci spolu bojují smradem

Lemur kata má pruhovaný ocas, oči jako člověk po třetím espressu a díky Madagaskaru kariéru animované...

Kočka zlatá: konečně druh, u kterého pan Mňau uznal název bez jediné připomínky
Kočka zlatá: konečně druh, u kterého pan Mňau uznal název bez jediné připomínky

Když se řekne kočka zlatá, redakce samozřejmě nejprve namítne, že to je poněkud pleonasmus, protože každá...

Bazilišek: ještěr, který běhá po vodě a ani se za to neomluví
Bazilišek: ještěr, který běhá po vodě a ani se za to neomluví

Některá zvířata si člověk zapamatuje, protože jsou roztomilá. Jiná proto, že jsou děsivá. A pak je tu...

Mravenec otrokář: přepadne sousedy, unese jejich děti a pak je nechá uklízet vlastní domácnost
Mravenec otrokář: přepadne sousedy, unese jejich děti a pak je nechá uklízet vlastní domácnost

Mravenci mají pověst vzorně organizovaných pracantů. Spolupráce, disciplína, dělení práce, žádné zbytečné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

Web přináší články o domácích mazlíčcích, volně žijících zvířatech i fascinujících tvorech z celého světa. Čtenáři zde najdou praktické rady pro péči o psy, kočky a další mazlíčky, zajímavosti z říše zvířat, příběhy, které zahřejí u srdce, i kuriozity, nad nimiž zůstává rozum stát. Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Žlutá kočka
Další články z kategorie Příroda
Zobrazit více
ZajímavostiPříroda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.