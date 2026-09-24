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Svah z pozadí Windows XP se po třiceti letech vrátil do slavné podoby: zelený bývá sotva pár dní v rocePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na Redditu se 18. února 2026 objevila mobilní fotka nenápadného travnatého svahu u kalifornské Highway 12. Je to Bliss Hill, místo, které zná prakticky každý, kdo někdy zapnul počítač s Windows XP. Podobnost s legendární tapetou je nečekaně velká, i když ne dokonalá.
Svah z pozadí Windows XP se po třiceti letech vrátil do slavné podoby: zelený bývá sotva pár dní v roce
Zdroj: Foto: Fabian Musto - licence CC BY-SA 2.0
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