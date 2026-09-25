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Spotřebuje až 5krát víc energie než lednice. Tenhle spotřebič v obýváku mají Češi zapnutý celý den

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Přijde vyúčtování za elektřinu a doma se řeší, co ho vyšroubovalo tak […]
Spotřebuje až 5krát víc energie než lednice. Tenhle spotřebič v obýváku mají Češi zapnutý celý den

Spotřebuje až 5krát víc energie než lednice. Tenhle spotřebič v obýváku mají Češi zapnutý celý den

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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