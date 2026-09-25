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Vlak na přejezdu smetl osobní auto. Řidička utrpěla těžké zranění hlavy

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Těžké zranění hlavy utrpěla třiašedesátiletá řidička Škody Octavie, kterou smetl na železničním přejezdu projíždějící vlak. Nehoda se stala u obce Stupno na Rokycansku. Ženu v kritickém stavu transportoval do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby.
Vlak na přejezdu smetl osobní auto. Řidička utrpěla těžké zranění hlavy

Vlak na přejezdu smetl osobní auto. Řidička utrpěla těžké zranění hlavy

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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