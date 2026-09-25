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Návrat s Ano, šéfe do Rabínova šenku: „Lidi mu sem začnou chodit, a to bude ten největší trest za lhaní,“ míní Pohlreich

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Zdeněk Pohlreich vyrazil s Ano, šéfe zkontrolovat proměnu restaurace v židovské čtvrti. Závěrečné hodnocení překvapivě ovlivnily stížnosti od sousedů.
Ano, šéfe!

Ano, šéfe!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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