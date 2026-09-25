Na Pražském okruhu bourala dodávka s osmi cizinci, dva zemřeliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Pražském okruhu bourala dodávka s osmi cizinci, dva zemřeli
Po osmnácti letech po požáru, který zničil levé křídlo, je Průmyslový palác zase kompletní. Prošel...
Muž, po kterém pražští policisté pátrali v souvislosti s poničením kostek s volebními plakáty, se sám...
Zatímco platforma Liftago schválení možnosti zavést pro řidiče taxislužby zkoušky z češtiny a místopisu...
Pražští policisté pátrají po násilníkovi, který v Klánovickém lese bezdůvodně napadl běžce. Nejdřív na něj...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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