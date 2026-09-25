Vodárny po nálezu nadlimitního olova v pitné vodě hledají zdroj kontaminace

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Vodárny po nálezu nadlimitního olova v pitné vodě hledají zdroj kontaminacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Až třikrát větší koncentrace olovem byla zjištěna u vodovodu z vodojemu Odolena Voda. Jedná se hodnotu 29,5 µg olova na litr vody.…
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VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →
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