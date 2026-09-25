Užijte si teplou koupel v termálních lázních u nás. Česko ukrývá nečekané množství léčivých pramenů

Termální lázně a koupaliště představují ideální tip na víkendový výlet, který spolehlivě zažene chlad a pomůže tělu načerpat novou energii. Za blahodárnými účinky léčivé vody přitom nemusíte vůbec cestovat nikam do ciziny. Česko totiž ukrývá nečekaně bohatý výběr míst s pravou termální vodou bohatou na síru, vápník a hořčík. Pravidelné koupele v těchto horkých pramenech prokazatelně pomáhají při potížích s pohybovým aparátem a podporují celkovou regeneraci organismu. Tradice v nitru Jeseníků
Olomoucký kraj ukrývá obrovský
Termální park Velké Losiny, který v České republice zkrátka nemá obdoby. Tamní areál dělí svou rozlohu na velkorysou vnitřní část s pěti bazény a rozsáhlý venkovní prostor ukrývající čtyři horká koupaliště. Vyvěrající sírná voda s teplotou sahající k příjemným 36 °C zde prokazatelně prospívá bolavým kloubům a svalům.
Návštěvníci si po horké koupeli pochvalují také velmi kvalitní saunový svět a profesionální masáže. Samotné prostředí klidného lázeňského lesoparku dodává celému místu naprosto nezaměnitelný a klidný ráz.
Jihomoravské vodní radovánky
Oblíbený areál
Aqualand Moravia ležící na břehu Novomlýnských nádrží nedaleko Pasohlávek nabízí spojení naprosté divočiny s uklidňujícím relaxem. Návštěvníci si mnohdy ani neuvědomují, že voda ve vybraných bazénech a venkovním geotermálním koupališti pochází přímo ze zemského vrtu a dosahuje skvělých 37 °C.
Vodní svět láká rodiny s dětmi na nekonečné tobogány a zastřešené atrakce. Dospělí si po divoké jízdě nejčastěji dopřávají odpočinek ve vybaveném wellness centru s nádherným výhledem na vrcholky Pálavy. Nedaleko tohoto obřího aquaparku funguje také komornější
Hotel Termal Mušov, který čerpá silně sirnou vodu z hloubky úctyhodných patnácti set metrů. Velké Losiny, FOTO: Martin Strachoň, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Sopečné teplo na severu Čech
Lázeňský dům Beethoven v severočeských Teplicích ukrývá moderní komplex Thermalium, který se chlubí těmi úplně nejteplejšími bazény s čistě termální vodou v Čechách. Silně obohacená voda pramení hluboko ve vulkanickém podloží a personál ji pro koupání záměrně ochlazuje z původních 41 °C na příjemnějších 35 °C. Samotný bazén zdobí socha pasáčka připomínající starou legendu o nalezení místních pramenů. Milovníci ochlazování ocení velký saunový svět doplněný povzbuzujícím Kneippovým chodníkem a moderní biosaunou.
V Ústeckém kraji najdete také netradiční termální koupaliště u přírodního areálu
Brná. Rozkládá se v romantickém údolí Porta Bohemica a voda z tamních vrtů má lehce přes 30 °C. Zážitek z koupání umocňuje fakt, že k areálu lze pohodlně připlout výletní lodí plující po nedaleké řece. Krkonošský odpočinek i Valašsko
Milovníci méně horké koupele s jistotou ocení tradiční krkonošské středisko
Janské Lázně. Zdejší termální voda má pouhých 27 °C, což skvěle vyhovuje všem, kteří špatně snášejí vysoké teploty, ale přesto touží po léčivých účincích hlubinných pramenů. Po náročném výšlapu do hor nabízí centrum úlevu na masážních lůžkách nebo u silného protiproudu. V letní sezóně otevírá areál sluneční terasu a večer kouzlí s podvodním barevným osvětlením.
Za zmínku stojí také populární termální bazény
Wellness Horal ležící v malebném prostředí Velkých Karlovic. Valašská prosklená hala otevírá plavcům nádherný výhled přímo do horského údolí. Kvalita místní vody je prý natolik vysoká, že nevyžaduje další chemické čištění a pro blaho návštěvníků se pouze dohřívá na lákavých 36 °C. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( kudyznudy, termaly-losiny.cz/termalni-park, travelking.cz/blog/objevte-to-nej-z-ceska-9-nejlepsich-termalnich-lazni-koupalist-a-bazenu).