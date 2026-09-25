Kalina vrásčitolistá: netradiční stálezelený keř, který na podzim zdobí výrazné plody

Kalina vrásčitolistá zaujme výraznými vrásčitými listy, jarními květy i barevnými plody. Jak ji pěstovat, kam vysadit a jak o ni pečovat během roku?
Kalina vrásčitolistá dokáže zdobit zahradu po celý rok
Kalina vrásčitolistá patří mezi stálezelené keře, které dodají zahradě eleganci a půvab v každém ročním období. Její lehce vrásčité a sytě zelené listy působí dekorativním dojmem i během zimy, kdy většina zahrady odpočívá.
Na podzim
keř navíc zdobí výrazné plody, které přitáhnou pozornost zvědavých očí i ptáků. Kalina je velice nenáročná na péči a odolná vůči mrazu. Skvěle se hodí do přírodních kompozic i moderních zahrad, kterým propůjčí nezaměnitelný charakter.
Přestože se s ní v českých zahradách zatím nesetkáváme příliš často, rozhodně stojí za pozornost. Výrazné jsou především její listy, které zůstávají na větvích celou zimu. Díky odolnosti a nenáročnosti se hodí i do tradičně pojatých i moderních zahrad.
Čtěte také: Muchovník: Jak ho pěstovat, kdy kvete, jaké má plody a proč na podzim rozzáří zahradu Kalina vrásčitolistá – Vzhled kaliny je jednoduše nezaměnitelný. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vzhled kaliny je jednoduše nezaměnitelný
Kalinu vrásčitolistou poznáte na první pohled. Je charakteristická svými:
Květy: jsou bílé až krémové, uspořádané do plochých chocholíků. Kalina kvete na jaře v období května a června. Její vůně je velmi jemná a láká opylovače.
Listy: jsou kožovité, podlouhlé, velké a typické svou vrásčitou strukturou. Na líci jsou tmavě zelené a na rubu šedě plstnaté. Na větvích zůstávají po celý rok, především v zimních měsících pak působí velmi dekorativně.
Plody: dozrávají na podzim do červených až černých peckovic. Díky svému barevnému kontrastu jsou nádhernou ozdobou tohoto keře. Čtěte také: Šeřík: Krásný keř, který zdobí české zahrady odnepaměti. V září mu dopřejte tuto péči a na jaře krásně pokvete Půda a stanoviště
Vyhovuje jí slunné i polostinné stanoviště. Daří se jí i na severní straně domu, kde se jiným rostlinám příliš nedaří. Vyhovuje jí humózní, živná a vlhčí půda, která je dobře propustná. Kalina nemá ráda dlouhodobé zamokření. Svým kompaktním vzrůstem se hodí i do menších městských zahrad.
Kalina vrásčitolistá – Jak pěstovat a vysazovat kalinu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak pěstovat a vysazovat kalinu
Kalina vrásčitolistá se doporučuje vysazovat brzy na jaře nebo na podzim. Po výsadbě je důležitá zálivka až do doby, než rostlina dobře zakoření. Dorůstá do výšky kolem 3 až 4 metrů a svým kompaktním vzrůstem se hodí jako solitéra do středu zahrady i jako kompozice do výsadeb s dalšími stálezelenými keři, se kterými vytvoří nádhernou zelenou stěnu. Čtěte také: Péče o trávník na podzim: Jak ho připravit na zimu? Posekejte, odstraňte listí a přihnojte správným hnojivem! Jak pečovat o kalinu vrásčitolistou během roku
Kalina je velmi nenáročný keř na pěstování. Pokud je léto suché, dopřejte keři každé 3 až 4 dny vydatnou zálivku, kterou směřujte ke kořenům. Keř však nikdy nepřelévejte, protože je náchylný k přemokření. Na jaře můžete kalině přilepšit kompostem nebo hnojivem pro okrasné keře.
Kalina nepotřebuje pravidelný řez. Po odkvětu však můžete odstranit poškozené nebo příliš dlouhé výhony a keř v případě potřeby upravit do požadovaného tvaru.
Kalina vrásčitolistá – Jak pečovat o kalinu na podzim. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak pečovat o kalinu na podzim?
Na podzim už keř nepotřebuje žádnou zvláštní péči. Před zimou je však vhodné zkontrolovat, zda má dostatek vláhy nebo naopak není zemina příliš přemokřená.
Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud hledáte na svou zahradu nebo předzahrádku stálezelený keř, který nezabere příliš mnoho prostoru a zároveň zaujme svým vzhledem, kalina vrásčitolistá rozhodně stojí za pozornost. Její velké, výrazné listy zůstávají zelené i během zimy a na podzim je doplní barevné plody. Díky své odolnosti a nenáročnosti se hodí jak do moderních, tak do tradičně pojatých
zahrad. Uplatní se jako solitéra i jako součást skupinové výsadby s dalšími stálezelenými keři. S čím kombinovat kalinu vrásčitolistou: inspirace pro moderní zahrady Kalina vrásčitolistá – Inspirace pro návrh moderní zahrady. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
Kalina vrásčitolistá – Inspirace pro návrh moderní zahrady. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
Kalina vrásčitolistá – Inspirace pro návrh moderní zahrady. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
Kalina vrásčitolistá – Inspirace pro návrh moderní zahrady. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)