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Kalina vrásčitolistá: netradiční stálezelený keř, který na podzim zdobí výrazné plody

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Kalina vrásčitolistá zaujme výraznými vrásčitými listy, jarními květy i barevnými plody. Jak ji pěstovat, kam vysadit a jak o ni pečovat během roku? Kalina vrásčitolistá …
Kalina vrásčitolistá: netradiční stálezelený keř, který na podzim zdobí výrazné plody

Kalina vrásčitolistá: netradiční stálezelený keř, který na podzim zdobí výrazné plody

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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