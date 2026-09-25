Kdo loupá brambory škrabkou, přichází o vrstvu plnou vitamínů. Kuchaři používají metodu, po které slupka spadne sama

Přitom stačí změnit pořadí, nejdřív uvařit, pak oloupat, a celý proces se zkrátí na zlomek času. Profesionální kuchařské učebnice i oborové zdroje tento postup doporučují už desítky let, ale teprve díky krátkým videím na sociálních sítích se dostal do povědomí domácích kuchařů. Princip spočívá v jednoduchém fyzikálním jevu: horká brambora ponoření do ledové vody neodolá, slupka povolí a prakticky se svlékne z hlízy.
Proč škrabka krade víc než jen slupku
Každý tah škrabkou odnáší spolu s peridermu (botanicky jde o několik suberizovaných buněčných vrstev) i tenkou vrstvičku dužiny těsně pod ním. Právě v této zóně se koncentruje vláknina a část minerálů. Podle dat
Potatoes USA u střední brambory zmizí odstraněním slupky přibližně 1 gram vlákniny, 150 miligramů draslíku a 4,5 miligramu vitamínu C. U železa, vápníku a zinku bývá koncentrace v povrchové vrstvě dokonce vyšší než v jádru hlízy.
Ještě zásadnější roli hraje samotné vaření odkryté dužiny ve vodě. Výzkum amerického ministerstva zemědělství (
USDA) ukázal, že nakrájení brambor na kostky před vařením může srazit obsah minerálů až o 75 %. Celá hlíza ve slupce funguje jako přírodní bariéra: FAO uvádí, že ztráty vitamínu C u neloupaných brambor dosahují zhruba 20–30 %, zatímco u předem oloupaných stoupají ke 40 %. Slupka zkrátka drží živiny uvnitř. Tři kroky k bramboře, která se loupe sama
Celý postup zabere jen o pár minut víc než klasické vaření, a ušetřený čas u loupání to bohatě vynahradí.
1.
Mělký obvodový řez. Nožem veďte kolem středu brambory tenkou linku, která pronikne slupkou, ale nezasáhne hluboko do dužiny. Periderm měří pouhých několik buněčných vrstev, takže stačí opravdu jemný zářez.
2.
Vaření celých brambor ve slupce. Hlízy vložte do studené osolené vody a přiveďte k varu. Vařte do měkka; špejle by měla klouzat středem bez odporu.
3.
Ledový šok. Ihned po scezení ponořte brambory do mísy s ledovou vodou. Stačí přibližně deset sekund. Pak hlízu vyjměte, uchopte za oba konce a slupku stáhněte prsty ve dvou pásech podél řezu.
Proč to funguje? Při ohřevu bobtnající škrob uvnitř buněk oslabuje pektinové vazby, které drží povrchovou vrstvu pohromadě. Ledová voda okamžitě zastaví další tepelný rozklad a zpevní dužinu natolik, že ji lze uchopit holýma rukama. Obvodový řez přitom slouží jako předem připravená trhlina, která nasměruje oddělení slupky do dvou čistých kusů.
Které brambory zvládnou teplotní šok bez rozpadu
Český trh se řídí varnými typy, a právě ty rozhodují o úspěchu celé metody.
VÚB Havlíčkův Brod rozlišuje tři základní kategorie:
Varný typ Vlastnosti Vhodnost pro ledový trik A / AB Pevné, nerozvářivé, hladký povrch po uvaření Ideální, drží tvar, slupka sjede čistě B Středně pevné, univerzální Spolehlivé při dodržení doby varu C Kypré, moučnaté, snadno se rozpadají Vyžaduje opatrnost, hrozí rozpad v ledové lázni
Pro bramborový salát, kde se tradičně vaří celé hlízy a krájí až po vychladnutí, sedí typ A nebo AB dokonale. Univerzální béčko zvládne metodu taky, jen vyžaduje přesnější hlídání měkkosti. Kypré céčko na kaši či bramborové těsto raději loupejte bez ledové lázně; stačí krátce počkat a slupku stáhnout z horké brambory přes utěrku.
Kdy má teplotní šok největší efekt, a kdy zbytečně chladí
Největší úsporu přinese metoda u větší várky. Ručně oloupat deset syrových brambor na rodinný salát zabere klidně patnáct minut a s každou hlízou odchází pásek jedlé dužiny. Po uvaření ve slupce a krátkém ponoření do ledové vody zvládnete tutéž dávku za dvě minuty, a bez jediného gramu zbytečně odkrojené hmoty.
Důležitý detail: v ledové lázni brambory nesmí zůstat dlouho. Prodloužený kontakt se studenou vodou mění texturu a vyluhuje rozpustné látky, před čímž varují i odborné zdroje k blanšírování zeleniny. Orientační pravidlo pro větší dávku vychází z poměru zhruba kilogram ledu na kilogram brambor, aby teplota klesla dostatečně rychle. Pro tři čtyři kusy na večeři postačí hrst kostek ledu v míse studené vody.
Jedna poznámka k zelenkavým nebo nahořklým hlízám: FAO upozorňuje, že nejvyšší hladiny glykoalkaloidů se nacházejí právě v peridermu a vrstvě pod ním, přičemž loupání odstraní přibližně 60 % těchto látek. U takových brambor má klasické hluboké loupání nožem své opodstatnění; tady slupku opravdu šetřit nechcete.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková