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Slapy dál drží průtok Vltavy. Hladina výrazně klesla, pontony jsou na suchu

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Slapská přehrada začala před měsícem postupně upouštět vodu. Důvodem jsou mimořádně nízké přítoky do Vltavské kaskády a dlouhotrvající sucho. Podívejte se, jak to aktuálně na Slapech vypadá.
Slapy dál drží průtok Vltavy. Hladina výrazně klesla, pontony jsou na suchu

Slapy dál drží průtok Vltavy. Hladina výrazně klesla, pontony jsou na suchu

Zdroj: Marie Goliášová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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