Slapy dál drží průtok Vltavy. Hladina výrazně klesla, pontony jsou na suchu

Situace je podle Povodí Vltavy v historii vodního díla výjimečná a dosud k ní v běžném provozu nedošlo. Vltavská kaskáda se dostala do situace, kdy už nestačí voda přitékající do nádrže Orlík. Zatímco do Orlíku nyní přitéká přibližně 15 kubíků vody za sekundu, z Vraného musí dál odtékat minimálně 40 kubíků za sekundu. Rozdíl proto začíná doplňovat právě nádrž Slapy.
„Je to situace, která se podle dlouhodobých simulací může objevit přibližně jednou za 50 let a v historii existence vodního díla Slapy nastává vůbec poprvé,“ uvedla mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl s tím, že hladina bude klesat přibližně 1 až 1,5 metru týdně.
Hladina Orlíku se přitom blíží hranici 334,60 metru nad mořem, pod kterou už podle manipulačního řádu nemůže klesnout. Aktuálně je nádrž na hranici 334,80 metrů nad mořem.
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Hladina Slap proto již od 3. září postupně klesá. „K zajištění minimálního odtoku z Vltavské kaskády je nyní využíván zásobní prostor nádrže Slapy. Minimální hladina, kam až může voda v nádrži Slapy poklesnout je na kótě 246,60 metrů nad mořem,” popsal redakci generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Slapy se nyní pohybují na 263,98 metrech nad mořem.
Generální ředitel Povodí Vltavy zároveň uvedl, že se s touto možností počítalo. Podle něj je zásobní prostor Orlíku a Slap v současnosti naplněn zhruba z 36 procent. „Zajišťování odtoku tak je možné minimálně po několik dalších měsíců,“ doplnil Kubala.
Pokud se hydrologická situace zlepší a přítoky vzrostou, bude možné hladiny nádrží znovu postupně zvyšovat. Pontony však zatím zůstanou na suchu.
Bez vody z kaskády by Vltava zeslábla: Voda z Vltavské kaskády má zásadní význam pro celý dolní tok řeky. Za současného sucha by bez takzvaného nadlepšování průtoku vodou z Orlíku a Slap protékalo Prahou pouze 10 až 15 m³/s. To je výrazně méně než potřebných 40 m³/s. Minimální průtok je důležitý pro ekologické fungování řeky, vodárenské odběry i pro naředění vyčištěných odpadních vod.
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