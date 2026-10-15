Ex-CEO Intelu Gelsinger označil HBM za odpornou paměť s řadou problémů

Pat Gelsinger (od 15. února 2021 do 1. prosince 2024 CEO společnost Intel) během rozhovoru pro YouTube kanál a16z finanční společnosti Andreessen Horowitz nenechal nit suchou na pamětech HBM:
HBM je příšerná paměť. To nejlepší, co máme k dispozici… je hrozná paměť. Víte, [s jejím použitím] dosahuji mizerné hustoty bitů. Jsem omezen propustností, spotřebou energie, že ano, a problémy s teplotou. Paměť DRAM nemá ráda vysoké teploty. Soustředit vše na jednom místě… je špatné z hlediska umělé inteligence, která je úlohou limitovanou pamětmi.
--- Pat Gelsinger
Není to poprvé, co se Gelsinger opřel do HBM pamětí. Již v červenci, na summitu RAISE, na jejich adresu pronesl jízlivé poznámky:
Slyšeli jsme o HBM, pamětech s vysokou propustností (High Bandwidth Memory). A HBM je mizerná paměť. Vím, že moji přátelé z oblasti paměťových technologií mají za chvíli přijít na pódium. Říkat o vlastním dítěti, že je ošklivé, není zrovna ten nejlepší způsob, jak si získat partnery a zapůsobit. Ale je to prostě mizerná paměť.
--- Pat Gelsinger
Připomeňme, že to byl právě Pat Gelsinger, za jehož vedení byl v Intelu ohlášen vývoj akcelerátoru Ponte Vecchio, řešení, které upustilo od pamětí postavených na derivátu technologie HMC od Micronu, aby nasadilo HBM vyvinuté o řadu let dříve spoluprácí AMD s Hynixem:
Pat Gelsinger s akcelerátorem Ponte Vecchio (Intel)
Také za éry Pata Gelsingera došlo k ukončení vlastního vývoje paměťových technologií Optane / Xpoint, který mohl připravit něco alespoň trochu lepšího než jsou ty „hrozné“ a „mizerné“ HBM:
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Rovněž za éry Pata Gelsingera Intel nasadil HBM do klasických procesorů (Intel Xeon Max Series alias Sapphire Rapids), akcelerátorů (Ponte Vecchio a všichni ohlášení nástupci), AI řešení Gaudi (Gaudi 2, Gaudi 3) i FPGA (Stratix 10 MX, Agilex 7 M-Series).
V této době však Gelsingerem vedený Intel o HBM mluvil jinak. Naopak vyzdvihoval velmi vysokou propustnost a řešení, které eliminuje nedostatečné zásobování výpočetních jednotek daty. U řady Gaudi zdůrazňoval přínos kombinace vysoké přenosové rychlosti a kapacity. V kontextu Xeon Max pak vyzdvihoval HBM jako produkt, který těmto procesorům umožnil zajistit podstatně rychlejší přístup k datům. Někdo by možná mohl namítnout, že původní chvála mohla být jen strategií typu „takhle sloníka neprodáš“. Jenže kdyby Intel (a konkrétně Gelsinger) nebyl o kvalitách HBM přesvědčený, nenasadil by je na celé portfolio a to na řadu let dopředu, kam až výhledy roadmap sahaly. Zvlášť když měl možnost vyvíjet či podporovat alternativy. Již v roce 2015 se Intel s akvizicí Altery dostal do HMC konzorcia, které bylo (starším) konkurentem HBM, takže mohl spolurozhodovat o směřování této technologie. Dále lze říct, že pokud by byly HBM opravdu tak „hrozné“ a „mizerné“, nemohlo být těžké vyvinout lepší alternativu.
Pat Gelsinger o Nvidia CUDA v roce 2008 (Engadget)
Pomineme-li názorový veletoč, nelze na Gelsingerova slova hledět ani jako na pohled zkušeného a spolehlivého prognostika. Uživatelé v diskuzích poukázali na starší kritická vyjádření z jeho úst, která neuzrála zrovna nejlépe. V roce 2008 například prohlásil, že Nvidia CUDA nebude ničím víc než poznámkou pod čarou v letopisech výpočetní techniky.
Z dalších to byly cíle projektu Larrabee a Xeon Phi, prognózy podílu AI akcelerátorů Gaudi na trhu (nakonec nebyly dosaženy ani několikanásobně redukované cíle). Dále prognózu 5N4Y neboli vydání pěti výrobních procesů za čtyři roky + návrat na šičku v polovodičovém průmyslu do roku 2025. Nebo strategii Intel Foundry, která měla během pár let zpřístupnit továrny Intelu externím zákazníkům (ani spolupráce s MediaTekem ohlášená již v roce 2022 týkající se procesu Intel 16 nemá stále hmatatelný výsledek a dosud se neobjevila informace, že by se na trh dostal jakýkoli produkt vybavený čipy, které si externí subjekt nechal vyrobit u Intelu).
Lze předpokládat, že cílem Gelsingerova prohlášení není nic víc než podpora ZAM, vertikálně vrstvených pamětí, jejichž vývoj společně se Softbank nyní spolufinancuje Intel.
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O této technologii však zatím nelze říct ani že by byla v plenkách, neboť se zatím nezrodila a ještě dlouho na světě nebude: Roadmapy počítají s klasickými HBM 5 i HBM 6, s prvními počítá i Nvidia pro akcelerátory Feynman. Nic tedy nenaznačuje, že by ZAM mohla v dohledné době (před rokem 2030) převzít od HBM štafetu a spíš to vypadá, že i v následujících 6-8 letech bude na trhu stále HBM a v tomto segmentu dost možná se stále významným podílem.
Problém bude spíše ve faktu, že žádný z HBM produktů Intelu vyvíjených za Gelsingera nezaznamenal komerční úspěch. Což však nemusí být vina samostatných HBM, které úspěšně na řadě produktů používá Nvidia, AMD, Amazon (AWS Trainium2 a EC2 Trn2), Google (Google TPU Ironwood,Trillium / v6e), Huawei (Ascend 910C a Atlas 900 A3 / CloudMatrix384) nebo mimo AI segment třeba Fujitsu PRIMEHPC FX1000 a FX700, které se i díky nim staly součástí ve své době nejvýkonnějších superpočítačů na planetě.