Eva Decroix randí s mladým a ženatým kolegou. Ostrá reakce jeho manželky!

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Údajný politický vztah dostal nový rozměr. Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (44) a poslanec ODS Jiří Havránek (33) byli redakcí Blesk zachyceni během společného pobytu v polském Karpaczi. Podle fotografií si užívali chvíle u hotelového bazénu a rozhodně nepůsobili pouze jako kolegové. Na situaci už ostře reagovala Havránkova manželka Lenka. Samotná Decroix přitom nic nezapírá a žádá pouze čas.
Decroix a Havránek spatřeni na dovolené
O blízkém vztahu Evy Decroix a Jiřího Havránka se spekulovalo již nějakou dobu. Nově zveřejněné fotografie však celou situaci znovu rozvířily. Čtenář deníku Blesk dvojici zachytil během společného pobytu v horském městě Karpacz na polské straně Krkonoš. A podle snímků spolu oba politici rozhodně netrávili pouze pracovní schůzku. U hotelového bazénu se k sobě měli chovat velmi důvěrně a nechyběly ani vzájemné něžnosti.
Společné chvíle u hotelového bazénu
Právě fotografie z Karpacze nyní vyvolaly pořádný rozruch. Havránek přitom jejich blízkost s Decroix v minulosti vysvětloval především tím, že jsou pouze přátelé.
"S Evou jsme kolegové a velmi dobří přátelé, je to skvělá žena i politička, takže by mi takový dotaz měl vlastně lichotit," uvedl Jiří Havránek na sociálních sítích v době, kdy se začaly objevovat první otázky ohledně toho, zda mezi nimi není něco víc než pouhé přátelství. Manželka Havránka prolomila mlčení
Mnohem rázněji ovšem zareagovala Havránkova manželka Lenka, se kterou je ženatý od roku 2020 a společně vychovávají dceru. Poté, co se informace o pobytu jejího manžela s Decroix dostaly na veřejnost, zveřejnila emotivní vyjádření.
"Vyjádřím se jen teď a tady. Větší pozornost si to u mě na sockách nezaslouží. Od rána mi cinká telefon od vás, mojí podpory. Nezvládám reagovat všem, ale děkuju!" napsala Lenka Havránková na sociálních sítích.
Z jejího pokračování bylo patrné, že se chce soustředit především na sebe a svou dceru.
"Jsem královna. Teď ještě větší. Mám svůj největší dar – dceru. A ona mě. Vše zvládneme. My o nic nepřicházíme, těším se na hezké zítřky. Ať žije královna," dodala otevřeně. Decroix nic nezapírá
Zatímco Havránek se drží zpátky, Decroix zvolila poněkud otevřenější vyjádření.
"Zatím bych se k tomu nechtěla vyjadřovat," napsala pro Super.cz. Zároveň ale případný románek s kolegou výslovně nepopřela. "Nikam se neschovávám. Nic nezapírám," zdůraznila Decroix. Podle jejích slov jen bude nějakou dobu trvat, než se situace kolem jejího soukromí se uklidní. Politička momentálně tráví čas sama ve švýcarskách Alpách. Zdroj: Aplausin.cz/Super.cz/Instagram.com