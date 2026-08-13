Monika Absolonová o roli čarodějnice v Princezně ze mlejna: Když jsem se viděla, chtělo se mi brečet!

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Monika Absolonová (49) odhalila své stinné stránky. Česká televize o ní připravuje dokument, v němž nechá nahlédnout do svého soukromí. V rozhovoru pro
Aplausin.cz zároveň přiznala, že sama sebe na obrazovce sleduje velmi kritickým pohledem. Okamžitě hledá chyby a ze všeho nejvíc se bojí toho, aby před publikem nepůsobila falešně. Absolonová bude mít vlastní dokument
Monika Absolonová patří k osobnostem, které si diváci spojují především s energií, úsměvem a bezprostředností. Přesto zažila i velmi bolestné situace. Právě k těm se zpěvačka rozhodla vrátit v dokumentu České televize.
"Já myslím, že můj život není jenom úsměvný. A byly nějaké věci, o kterých se mi nemluví lehce a vlastně jsem je ještě nikdy neřekla," řekla pro Aplausin.cz o připravovaném dokumentu. Promluvila i její rodina a přátelé
Dokument ovšem nebude stát pouze na výpovědi samotné zpěvačky. Tvůrci oslovili také lidi, kteří ji dobře znají a dlouhodobě patří k jejím nejbližším.
"Jsou tam i moji synové. Ale jsou tam i moji kamarádi, mamka a brácha, což jsou opravdu mně blízcí lidé," prozradila Absolonová. "A vlastně jsem pořád nechtěla mluvit jen o sobě. Ale já vůbec nevím, co řekli. Takže budu stejně překvapená jako diváci," pokračovala zpěvačka. Absolonová je sebekritická
Monika Absolonová se netají tím, že k sobě dokáže být mimořádně přísná. Ukázalo se to také při sledování záznamu jejího koncertu, který Česká televize plánuje odvysílat během Vánoc.
"Já jsem hledala chyby a vlastně jsem přemýšlela, jestli si vadím. Ale nakonec jsem se sama dojala. Přestože já jsem na to koukala kriticky a hledala, co dělám blbě, jak se tvářím, jak stojím, jak se šklebím. A přesto mě to jako dojalo. Tak by to mohlo dojmout i diváky," popsala. Princeznu ze mlejna 2 nechtěla ani vidět
Pohled na sebe samotnou pro Absolonovou nebyl vždy samozřejmostí. Dodnes si pamatuje na okamžik, kdy se poprvé spatřila ve filmu.
"Když jsem se viděla poprvé ve filmu, v Princezně ze mlejna, tak se mi chtělo brečet. A říkala jsem si, že už to nechci nikdy vidět," uvedla. "Teď už jsem si na sebe zvykla. Moje největší devíza je přirozenost. Mně by hrozně vadilo, kdybych něco hrála. Já na to koukám a hledám, abych nebyla falešná. Tónově i osobnostně. O to mi jde. A myslím, že se to třeba na tom koncertě podařilo," vysvětlila. V dokumentu řekla víc než kdy předtím
Mnohem větší neznámou pro ni zůstává připravovaný dokument. Absolonová totiž před kamerou mluvila o záležitostech, které dosud veřejně neprobírala.
"Uvidíme, co bude s dokumentem. Říkala jsem tam pravdu, jen jsem někdy nezacházela do úplných detailů, protože si myslím, že jsou věci, který prostě nemusí všichni vědět," vysvětlila. "Ale říkám tam daleko víc, než jsem kdy v životě řekla," uzavřela zpěvačka. Zdroj: Aplausin.cz