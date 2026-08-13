Dokonale vyrýsovaná Kaira Hrachovcová na sobě nemá ani gram tuku: Nezdravé, hodnotí lidé

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Kateřina Kaira Hrachovcová (51) je žena mnoha tváří a stará se pečlivě nejenom o svůj zevnějšek, ale také vnitřek. Na sociálních sítích má silnou komunitu, se kterou se vzájemně podporují a respektují. Před pár dny sdílela sérii snímků od vody, na kterých je v plavkách a je evidentní, že na sobě nemá ani gram tuku. Od některý získala slova uznání, další kritikou nešetřili.
Umělkyně, tatérka a herečka Kateřina Kaira Hrachovcová se stará nejenom o své tělo, ale také o svou duši. Nic ale není zadarmo a sama Kaira to potvrzuje. Dodržuje přísnou rutinu, která jí pomáhá držet se ve skvělé kondici: "Pro mě je to dlouhodobá disciplína. Žiji svůj životní styl, je pro mě důležité mé fyzické i duševní zdraví. A už od dětství ráda sportuji," řekla v nedávném rozhovoru pro Aplausin.cz. Ani gram tuku!
Na snímcích, které nedávno Kaira odhalila, ukazuje perfektně vypracovanou postavu a šlachovité tělo. Okamžitě se jí na sítích dostalo velké poklony od modelky Diany Kobzanové.
"A ch...to je proste absolutní dedication-nevím české slovo. Ale vím, že já ji nemám. Proto mám špek," napsala Kaiře do komentářů.
Další ženy Dianě jenom přitakaly a souhlasily s tím, že herečka je v životní formě. Našli se ale bohužel i tací, kteří jsou přesvědčeni o tom, že její tělo je nezdravé. Úsměvné ovšem je, že většina těchto lidí nemá ani adekvátní vzdělání na to, aby něco takového mohli tvrdit.
"
Vypadá rachiticky. Je to nezdravé," píší do komentářů. " Vypadá, že je celá vyschlá. To není vůbec hezké," přidávají se někteří. Pravda je taková, že Kaiře je zcela jedno, co si o ní lidé myslí.
Jejím aktuálním partnerem je Artur Kačer, se kterým má také podcast KAiRAkAčeR. "Je to moje fajn. Máme tam skvělé a inspirativní lidi, kteří si něco zažili a mohou pomáhat dál," zmínila Kaira. A co se týče herectví, nechává to osudu: "Mám nějaké nabídky, ale netlačím na to. Co bude, to bude. Všechno je tak jak má být." Zdroj: Aplausin.cz, Instagram.com