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Řidič taxíku mě chtěl natáhnout o dvě stovky. Jedinou větou jsem ho donutil změnit cenu

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Dennívýzva
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Stál jsem před hlavním nádražím v Praze, telefon vybitý, žádná aplikace. Klasický taxík byl jediná možnost. Jenže řidič si myslel, že jsem turista. Nebyl jsem. A věděl jsem přesně, co říct.
Řidič taxíku mě chtěl natáhnout o dvě stovky. Jedinou větou jsem ho donutil změnit cenu

Řidič taxíku mě chtěl natáhnout o dvě stovky. Jedinou větou jsem ho donutil změnit cenu

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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