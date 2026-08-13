Řidič taxíku mě chtěl natáhnout o dvě stovky. Jedinou větou jsem ho donutil změnit cenu

Bylo už po půlnoci a já měl problém. Telefon mi zrovna ukázal posledních pět procent baterie a pak zhasl. Žádný Uber, žádná mapa, žádná možnost zavolat. Stál jsem před hlavním nádražím s batohem na zádech a věděl, že domů do Dejvic to mám nanejvýš dvacet minut autem.
Taxíky stály v řadě jako vždycky. Vybral jsem si prostřední – starší pán, vypadal seriózně. Otevřel jsem zadní dveře a sedl si dovnitř.
Řekl jsem mu adresu a zapnul si pás.
Řidič se na mě podíval přes zpětné zrcátko. Chvilku nic neříkal. Pak pomalu přikývl a nastartoval. Auto se rozjelo a my vyjeli z nádraží. Všechno vypadalo normálně. Jenže pak jsem si všiml, že taxametr neběží.
Něco tady nehraje
Koukl jsem na displej. Černá obrazovka. Nic. Řidič mlčel, ruce na volantu, oči na silnici. Čekal jsem, jestli to zapne sám. Nezapnul. Projeli jsme kolem Masarykova nádraží a já věděl, že se musím ozvat.
„Taxametr nejede,“ řekl jsem nahlas.
„Jo, jo, ten je rozbitý. Ale nevadí, domluvíme se,“ odpověděl klidně, jako by to byla normální věc.
Domluvíme se. To byla ta chvíle, kdy jsem věděl, že přijde pokus o natažení ceny. Není to poprvé, co jedu taxíkem v Praze, a tohle jsem zažil už párkrát. Vždycky to samé – „taxametr nefunguje“, „domluvíme se na konci“, a pak přijde částka, která nemá s realitou nic společného.
Mlčel jsem. Díval jsem se z okna a počítal ulice. Znám tu cestu nazpaměť, jezdím ji roky. Věděl jsem, že normálně by to stálo tak dvě stě padesát korun. Maximálně tři stovky.
Čekal jsem na jeho tah
Zastavili jsme před mým domem. Vypnul motor a otočil se ke mně. Usmál se, ale ten úsměv byl studený.
„To bude za pět set,“ řekl.
Pět set. Za necelých dvacet minut jízdy. Seděl jsem vzadu a díval se na něj. Nečekal reakci, to bylo vidět. Myslel si, že přikývnu, vytáhnu peníze a odejdu. Možná si říkal, že jsem unavený, že se nechci hádat, že mu to prostě hodím a zmizím.
Ale já jsem nebyl unavený. Byl jsem naštvaný. Ne kvůli těm dvěma stovkám – i když to taky. Spíš kvůli tomu, jak si byl jistý, že mu to projde. Jak počítal s tím, že budu ticho.
Naklonil jsem se dopředu, aby mě slyšel úplně jasně, a řekl jsem jedinou větu.
Jedna věta, která všechno změnila
„Takže si myslíte, že zaplatím pět set za cestu, kterou jezdím už roky, a vím, že normální cena je dvě stě padesát?“
Ticho. Díval se na mě přes opěradlo sedadla. Úsměv zmizel. Chvilku nic neříkal. Pak se otočil zpátky, kouknul na volant a povzdechl si.
„No dobře. Tři sta,“ řekl nakonec.
Jen tak. Žádná diskuse, žádné vysvětlování, žádné „promiňte, spletl jsem se“ nebo „to je noční tarif“. Prostě tři sta. Vytáhl jsem peníze, dal mu je a vystoupil. Ani jsem se neohlédl.
Co jsem si z toho odnesl
Šel jsem domů a celou cestu nahoru po schodech jsem přemýšlel, co se vlastně stalo. Nebyla to žádná velká výhra. Neřešil jsem to přes policii, nevolal jsem dispečink taxislužby, nenapsal jsem stížnost. Jen jsem řekl jednu větu – a stačilo to.
Ukázal jsem, že vím, co dělá. A že vím, kolik to má stát. To byl celý trik. Ne agresivita, ne hádka. Jen informace. Jasná, konkrétní, bez emocí. „Vím, kde bydlím. Vím, kolik to stojí. A vím, že mě chcete natáhnout.“
Lidi často mlčí, protože se bojí konfliktu. Nebo si nejsou jistí. Nebo doufají, že to nějak dopadne. Já taky nejsem typ, co se rád hádá. Ale tohle nebyla hádka. Byla to jen věta, která řekla: „Nejsem turista. Nejsem náhodný pasažér. Jsem místní a ty to víš.“
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský