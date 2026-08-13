Dcera Ivy Kubelkové vyrazila podpořit svého nového partnera: Podle mnohých jde o důkaz

Natálie Jirásková se objevila v Ohiu, kde právě probíhá turnaj Cincinnati Open. Startuje tam i Tomáš Macháč, s nímž je dcera Ivy Kubelkové v posledních týdnech spojována.
Žádné veřejné potvrzení vztahu zatím sice nepřišlo, ale přesto se kolem dvojice vrší několik momentů, které do sebe zapadají, jak jsme si v redakci In-Lifestyle.cz všimli. Od dřívějších náznaků z Chorvatska až po aktuální cestu do Spojených států, kde se Cincinnati Open letos koná od 11. srpna.
Ohio jako místo mlčení. Natálie je Macháčovi nablízku
Natálie Jirásková sdílela z Ohia záběr s akreditací na tenisový turnaj Cincinnati Open, na kterém nechybí ani Tomáš Macháč. V tuhle chvíli jde o nejviditelnější novou stopu během veškerých spekulací, které o nich kolují. Nejde o starou fotku, ani něco vytaženého dodatečně. Je to čerstvý snímek přímo z místa, kde český tenista bojuje na jednom z důležitých podniků před US Open.
Vztah ale pořád zůstává v rovině nepotvrzených informací. To, co je k dispozici, ukazuje jen tolik, že se Natálie pohybuje tam, kde je teď i Macháč. Po létě, během něhož se oba objevili na nápadně podobných záběrech z Chorvatska. Společnou fotografii sice nezveřejnili. Jenže právě tahle zdrženlivost bývá u nových vztahů v českém prostředí spíš běžná než výjimečná. Na Instagramu Natálie bylo možné vidět podobná místa, jako na Instagramu Tomáše.
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Předchozí vztahy komentovali, proč si teď soukromí hlídají
U Natálie nejde o první vztah, který budil pozornost. Po téměř tříletém partnerství s Adamem Mišíkem se její jméno později objevovalo po boku hokejisty Dalimila Mikysky. Pak ale fanouškům přiznala, že je zase single. O to zajímavější je, že tentokrát nepřišla žádná slova navíc. Jen přítomnost na turnaji, kde hraje právě Macháč.
Tomáš Macháč má za sebou i mediálně sledovaný vztah se slovenskou zpěvačkou Emmou Drobnou. Ta v minulosti mluvila o tom, že kvůli jejich pracovnímu tempu spolu netrávili tolik času, kolik by si představovala. U profesionálního tenisty je to podstatný detail. Sezona znamená neustálé přesuny, hotely a turnaje v různých časových pásmech. Partnerka, která může přiletět aspoň na část programu, je v takovém režimu víc než jen příjemný doprovod.
V rodině Kubelkové nejsou sportovci náhoda
Sportovní linka se v rodině Ivy Kubelkové objevuje opakovaně. Mladší dcera Karolína Jirásková už dřív pro Super řekla, že chodí s hokejistou Kristiánem Nerudou, s nímž byla letos i na prvomájové akci. A později ho vzala i do společnosti na premiéru v Lucerně.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Dcera Ivy Kubelkové podpořila údajně nového partnera na Cincinnati Open: Stále však o Macháčovi mlčí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.