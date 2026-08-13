Nádherná dcera Aloise Švehlíka se provdala za slavného českého herce: Sama však pracuje v úplně jiné sféře

Andrea Pechlátová pochází z výrazné herecké rodiny, přesto se vydala jiným směrem. Své soukromí si pečlivě hlídá.
Zatímco její otec i bratr spojili život s divadlem a filmem, Andrea Pechlátová se podle dostupných informací rozhodla pro civilnější profesní cestu. Na jejím příběhu je zajímavé hlavně to, že v rodině, kde bylo umění takřka povinností, zvolila vlastní tempo i vlastní pravidla.
V rodině známé jméno, na veřejnosti spíš ticho
Andrea Pechlátová je dcerou zesnulého herce Aloise Švehlíka, který patřil dle
Wikipedie k respektovaným osobnostem českého divadla i filmu. Jejím bratrem je herec David Švehlík. Rodinné vazby ke kultuře jsou tedy nepřehlédnutelné, Andrea se ale podle stejného zdroje rozhodla zůstat mimo hereckou profesi i mimo veřejnou pozornost.
Jejím manželem je herec Martin Pechlát, známý dle
Wikipedie z filmu, televize i divadla. O jejich soukromí se ale mluví jen málo, což je v českém prostředí vlastně docela neobvyklé. Zvlášť dnes, kdy řada známých párů sdílí na sociálních sítích téměř každý krok.
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Andrea Pechlátová pracovala v bance a dlouhodobě se drží stranou showbyznysu. Ve veřejných rejstřících je dohledatelná i její podnikatelská stopa. Podle záznamu v ARES na
FINMAG podniká jako fyzická osoba od 29. května 2002 a hlavní ekonomická činnost je vedena jako účetnické a auditorské činnosti a daňové poradenství. Další veřejně dostupné údaje ukazují, že figurovala také ve společnosti attore s.r.o., kde je dle Rejstřík.peníze uvedena jako jednatelka. Foto: NextFoto, Andrea Pechlátová a Martin Pechlát, Film Muž, který stál v cestě měl 24. 5. 2023 premiéru v pražském kině Lucerna.
U dětí slavných rodičů se často automaticky čeká pokračování tradice. Jenže ne každému je blízké jeviště, kamera nebo rozhovory. V případě Andrey Pechlátové je zajímavé hlavně to, že si zvolila jinou formu jistoty, tedy profesi spojenou s čísly, administrativou a odpovědností. Vedle temperamentní a nejisté herecké branže je to dost výrazný kontrast.
Podle dostupných informací tvoří s Martinem Pechlátem stabilní rodinu a mají spolu celkem tři dcery. Tedy na roli, kterou ztvárnil Pechlát v seriálu Táta v nesnázích, vlastně nemusel až tolik trénovat. A co víc, nejmladší Florentina projevuje již nyní živý zájem o divadlo a chodí do dramatického kroužku.
Proč takové příběhy čtenáře zajímají
Na podobných osudech je přitažlivé něco jiného než senzace. Ukazují, že ani slavné příjmení nemusí člověka uzamknout do jedné role. Andrea Pechlátová nepůsobí jako někdo, kdo by potřeboval veřejnosti cokoliv vysvětlovat. A možná právě tím budí pozornost – v tichosti, bez okázalých gest a bez potřeby být pořád vidět.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Dcera Aloise Švehlíka se provdala za Martina Pechláta. Andrea se však uplatnila mimo showbyznys byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.