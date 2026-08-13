Hitový režisér Vejdělek začal točit novou romantickou komedii s Terezou RambouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hitový režisér Vejdělek začal točit novou romantickou komedii s Terezou Rambou
Doplňujeme další byznysová čísla k investiční skupině Pale Fire Capital (PFC) k cifrám, které jsme...
Kontroverzní levicová publicistka Apolena Rychlíková (foto), která proslula zejména radikálními výroky...
Do čela komunikační agentury Katz83 se od července postavila Petra Miterová (na fotce vlevo), která se...
Letní sezóna v českých kinech přinesla dva velké trháky - dobrodružný sci-fi snímek Spider-Man: Zbrusu nový...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →