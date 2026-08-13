Świąteková je poprvé letos ve finále. Důležitější je, že konečně vyhrála zápas, který se jí začal rozpadat

Iga Świąteková měla proti Elině Svitolinové první set pod kontrolou, druhý úplně ztratila a ve třetím prohrávala 2:3 s brejkem.
Kdyby se stejný scénář odehrál v některých předchozích měsících, velmi snadno by zapadl do obrazu její sezony 2026: výborné pasáže, po nich soupeřčina změna, ztráta rytmu a postupné hledání řešení ve chvíli, kdy už zápas běží jinam. Tentokrát přišla jiná odpověď. Świąteková získala poslední čtyři gamy, vyhrála 6:3, 1:6, 6:3 a poprvé letos postoupila do finále turnaje WTA.
Samotné finále je samozřejmě důležité. U hráčky, která několik sezon definovala ženský tenis pravidelnými tituly, je polovina srpna bez jediného finálového zápasu velmi dlouhá doba.
Jenže v Torontu se možná mění ještě něco podstatnějšího.
Świąteková znovu začíná vyhrávat zápasy, ve kterých nestačí hrát svůj nejlepší tenis od začátku do konce.
Svitolinová už letos věděla, jak ji porazit
Semifinále nebylo obyčejným střetem favoritky s nepříjemnou soupeřkou.
Svitolinová Świątekovou v roce 2026 porazila už dvakrát, v Indian Wells a v semifinále Říma. Do Toronta tedy nastupovala s velmi čerstvou zkušeností, že dokáže Polce rozbít zápas.
A po prvním setu to udělala znovu.
Świąteková vyhrála úvodní sadu 6:3, jenže ve druhé přestala diktovat délku a tempo výměn. Svitolinová dostala prostor hrát svou fyzickou, agresivní hru a výsledek 6:1 vypadal jako úplné převrácení dynamiky.
Na začátku třetí sady Ukrajinka získala brejk. Právě tehdy se zápas dostal do bodu, který je pro letošní Świątekovou nejzajímavější. Původní plán už nestačil.
Tentokrát nezačala řešení hledat větším rizikem
Świąteková po utkání popsala změnu poměrně jednoduše: potřebovala zlepšit kvalitu úderů, přidat hloubku a tempo a hlavně nepodlehnout frustraci z toho, že druhý set vůbec nevyšel. Ve třetí sadě zahrála téměř tolik vítězných úderů jako v prvních dvou dohromady.
To je důležité. Když se agresivní hráčce přestane dařit, první instinkt bývá často ještě víc tlačit. Rychlejší úder. Menší rezerva nad sítí. Snaha ukončit výměnu dřív. Výsledkem mohou být vítězné míče, ale stejně snadno i chaos.
Świąteková proti Svitolinové nakonec přidala intenzitu, ale až poté, co znovu našla kontrolu nad kvalitou běžných úderů. Nehledala zázračný forhend. Potřebovala znovu dostat soupeřku pod soustavný tlak. Poslední čtyři hry vyhrála v řadě.
Statistiky ukazují, proč je právě tenhle zápas důležitý
Před Torontem Świąteková letos nevyhrála ani jeden třísetový zápas proti hráčce z Top 20. V Kanadě už zvládla dva.
Nejdřív Martu Kostyukovou, proti níž ztratila první set 3:6 a potom otočila zápas 6:1, 6:2. Teď Svitolinovou, proti které musela comeback vytvořit až uprostřed rozhodující sady.
To neznamená, že během jednoho týdne vyřešila všechny problémy sezony. Ukazuje to ale jinou odolnost než na jaře. Dominantní Świąteková z předchozích let byla nejlepší ve chvíli, kdy soupeřku sevřela a už jí prakticky nedovolila změnit charakter utkání. Letošní verze častěji zjišťuje, co se stane, když se charakter opravdu změní. A v Torontu poprvé opakovaně nachází cestu zpátky.
První finále roku nepřichází proti jednoduchému soupeři
Ve finále čeká Elena Rybakina. A jestli má Toronto skutečně ukázat, kam se Świąteková posunula, těžko by dostala lepší test.
Vzájemná bilance je po dvanácti zápasech vyrovnaná 6:6. Na venkovním hardu vede Świąteková 4:3, ale jejich poslední utkání na letošním Australian Open vyhrála Rybakina jasně 7:5, 6:1.
Kazachstánka navíc přijíždí do finále sama po sérii těžkých obratů. V Torontu otočila zápasy s Naomi Ósakaovou i Coco Gauffovou a letos už získala Australian Open a Stuttgart. Finále proto nebude potvrzením, že Świąteková je „zpátky“.
Bude dalším testem, zda dokáže nový způsob řešení problémů použít proti hráčce, která jí sama dokáže vzít čas a kontrolu.
Právě kontrola byla letos největší problém
Świąteková dlouho stavěla svou dominanci na tom, že soupeřky nutí hrát zápas podle jejích podmínek. Returnem. Hloubkou. Rychlostí pohybu. Neustálým tlakem na další míč. Jakmile ale letos soupeřky tento mechanismus narušily, její reakce bývala méně jistá.
Proto má semifinále se Svitolinovou větší význam než další hladké 6:2, 6:1. Polka nejdřív kontrolu ztratila. A potom si ji dokázala znovu vybudovat.
Finále je výsledek. Důležitější může být způsob
Po sezoně, kterou sama označila za nejtěžší ve své kariéře na kurtu, může Toronto působit jako první výrazný bod obratu. Jedna povedená tisícovka ale nepřepisuje několik měsíců a vítězství nad Rybakinou by samo o sobě nevrátilo Świątekovou do staré pozice vládkyně okruhu.
Něco se ale opravdu změnilo. Na začátku roku potřebovala Świąteková často hrát dobře, aby vyhrála. V Torontu už dvakrát dokázala vyhrát i zápas, ve kterém chvíli dobře nehrála.
A pro hráčku, která míří na US Open s ambicí znovu bojovat o největší tituly, může být právě tohle důležitější než první finále sezony.
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Zdroje: WTA – “Big improvement” sees Swiatek surge into first final of 2026 in Toronto [1], WTA – Elena Rybakina vs. Iga Swiatek: What to know about the Toronto final [2], Reuters – Swiatek reaches her first final of season at Canadian Open [3], foto wikimendia commons CC BY-SA 2.0 [4].