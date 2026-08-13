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Ze sídliště v Olomouci už brzy zmizí stará kotelna. Bude zde zeleň a parkoviště

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Nevyužívaná a zchátralá plynová kotelna ze sídliště Nové Sady v Olomouci už brzy zmizí, na uvolněném místě bude tráva a na části plochy vznikne parkoviště. Demolice kotelny má skončit v závěru prázdnin.
Zchátralá kotelna ze sídliště v Olomouci brzy zmizí. Bude zde zeleň a parkoviště

Zchátralá kotelna ze sídliště v Olomouci brzy zmizí. Bude zde zeleň a parkoviště

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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