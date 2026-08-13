Z tlouštíka opět Gladiátor: Russell Crowe shodil 25 kilo a zapózoval vedle syna v posilovně

7. července 2026 se na Croweho účtu na X objevila galerie, jakou od něj fanoušci neznají. Zrcadlové selfie v tílku, vedle dvacetiletý syn Tennyson, oba flektují bicepsy. Mezi dalšími snímky společná jízda na koni i archivní fotka s malým Tennysonem v náručí. Narozeninový post k synově dvacítce. A zároveň nejviditelnější důkaz proměny, o které Crowe mluvil už osm měsíců předtím v podcastu u Joea Rogana: štíhlejší obličej, menší objem trupu, zřetelnější ramena a paže. Ne Maximus z roku 2000. Ale rozhodně ne Göring z roku 2025.
Od Göringa ke sto kilům
Pro drama Nuremberg od Sony Pictures si Crowe vzal roli Hermanna Göringa, a vzal ji i fyzicky. Po dokončení natáčení vážil 126 kilogramů. V epizodě podcastu The Joe Rogan Experience #2406, zveřejněné 5. listopadu 2025, už hlásil 100,9 kg. Rozdíl 25,1 kila.
Čísla jsou tvrdá. Co za nimi stojí, je zajímavější.
Žádné tři tréninky denně
Crowe v rozhovoru s Roganem odmítl cestu rychlých diet a extrémních tréninkových bloků. Tři tréninky denně by podle něj byly „špatný recept“: zvládl by je pár týdnů a pak by úplně přestal. Místo toho popsal pomalý, záměrně udržitelný režim:
- Alkohol: Ze zvyku pít víno „jen tak“ udělal výjimečnou příležitost. Řekl, že ve svém věku mu stačí jedna zábavná noc týdně, protože jinak ztratí celý další den.
- Trénink: Rozjížděl ho postupně, aby po cvičení netrpěl dvě až tři hodiny bolestí.
- Jídelníček: Přesný rozpis nezveřejnil, obecně mluvil o kontrole nad tím, co jí.
Žádný hollywoodský „12týdenní challenge“. Spíš rozhodnutí dvaašedesátiletého chlapa, který ví, že další kolo jo-jo efektu si nemůže dovolit.
Tělo plné jizev z natáčení
Proměna by byla jednodušší, kdyby Crowe neměl za sebou dekády fyzicky náročných rolí. Levé rameno operoval dvakrát. Už v lednu 2004 si ho vykloubil a poškodil při přípravě na Cinderella Man, zprávu tehdy přinesla ABC. V rozhovoru pro British GQ v roce 2024 přidal problémy se zády, žebry a poznámku, že skoro všechny jizvy na těle souvisejí s filmovými sety.
Artritida v ramenou a kolenou mu dlouho bránila v plnohodnotném tréninku. Zlom přišel s injekcemi do kloubů a infuzní terapií; konkrétní látky veřejně nespecifikoval, ale popsal výsledek: menší zánět, menší bolest po cvičení, lepší rozsah pohybu. Na ultrazvuku prý i menší obraz artritidy. Je to jeho vlastní popis, ne nezávisle ověřený medicínský závěr. Ale pro Crowea to znamenalo jednu zásadní věc: mohl se vrátit do posilovny, aniž by pak hodiny trpěl.
Gladiátor? Spíš Highlander
Zkratka „opět Gladiátor“ funguje obrazně. Crowe v červenci 2026 nevypadá jako šestatřicetiletý Maximus Decimus Meridius, je mu 62, nosí plnovous a definice svalů odpovídá jeho věku. Ale proti göringovské fázi je odskok dramatický. A podle nás je podstatnější, že novou kondici neváže jen k jedné fotce.
Crowe v podcastu zmínil přípravu na roli Ramireze v chystaném Highlanderu. Řešil katanu, šerm, obavu z fyzické náročnosti. Nová kondice není jen narozeninový post, je to pracovní nástroj.
Nejsilnější na celém příběhu není nostalgie po Maximusovi. Je to fakt, že Crowe veřejně potvrdil nižší váhu v listopadu 2025 a o osm měsíců později ji stále drží. V jednašedesáti začal, v dvaašedesáti pózuje se synem v posilovně. Ne kvůli fotce. Kvůli tomu, aby mohl dál pracovat bez bolesti.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová