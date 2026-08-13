Ze 129 mužů, kteří v květnu 1845 vypluli z Anglie, se nevrátil jediný. Mrtvé v ledu i kanibaly prozradily deníky

Téměř sto sedmdesát let trvalo, než je Kanada našla na dně arktického moře: Erebus v roce 2014, Terror o dva roky později. Vraky jsou v mimořádném stavu, studená voda a sediment s minimem kyslíku je zakonzervovaly jako časovou kapsli. Jenže právě proto je příběh Franklinovy expedice stále otevřený: každý nový nález zpřesňuje obraz lidského rozpadu, který se odehrával měsíc po měsíci, ale žádný z nich zatím nepřinesl definitivní rozuzlení.
Co víme jistě, a kde končí záznamy
Osu příběhu drží jediný dokument. Takzvaná
Victory Point note je formulář, který posádka původně vyplnila 28. května 1847 rutinní zprávou o průběhu plavby. O jedenáct měsíců později, 25. dubna 1848, na jeho okraj někdo připsal stručný dodatek. Z něj vyplývá několik tvrdých faktů: Lodě uvízly v ledu u ostrova King William v září 1846 a už se neuvolnily. Sir John Franklin zemřel 11. června 1847. Příčina smrti uvedena není. K datu dodatku bylo mrtvých celkem 24 mužů včetně devíti důstojníků. Zbývajících 105 přeživších pod velením kapitána Croziera opustilo lodě a vydalo se pěšky na jih k řece Back’s Fish River.
Tím záznam končí. Co se dělo po 25. dubnu 1848, nemá žádný přímý písemný pramen z expedice. Sto pět mužů vyrazilo do arktické pustiny, a nikdo z nich nedošel k záchraně.
Vraky jako neotevřená kniha
Když potápěči
Parks Canada poprvé systematicky prozkoumali interiér HMS Terror v roce 2019, našli scénu, která vypadala, jako by posádka odešla včera. Postele, stoly, police s nádobím, mapové skříně, vše na svém místě. Kapitánská kabina zůstává z velké části zasypaná sedimentem, a právě tam by podle archeologů mohly ležet lodní deníky nebo rozkazy, které by vysvětlily rozhodování po Franklinově smrti.
Žádný takový dokument ale dosud veřejně představen nebyl. Práce pod vodou probíhá v extrémně krátkém okně pozdního arktického léta, kdy led ustoupí natolik, aby se dalo potápět. Oblast je odlehlá, logistika nákladná a každý zásah do sedimentu musí být šetrný, právě vrstva bahna chrání to, co by mohlo být nejcennější. Od roku 2025 Parks Canada přechází od intenzivního terénního výzkumu k pravidelnému monitoringu a nové strategii. Tempo se zpomaluje, ale otázky zůstávají.
DNA, kosti a důkazy o posledních dnech
Moderní forenzika posunula příběh tam, kam se viktoriánští hledači nemohli dostat. V září 2024 oznámila
University of Waterloo, že pomocí DNA identifikovala Jamese Fitzjamese, třetího muže ve velení expedice. Stal se teprve druhým pozitivně určeným členem ze 105 mužů, kteří lodě opustili. A detail, který nelze obejít: jeho čelist nese stopy odpovídající kanibalismu po smrti.
Nejde o novou spekulaci. Už v roce 1997 výzkumníci zdokumentovali řezné stopy na téměř čtvrtině kostí z jedné z pobřežních lokalit, čímž potvrdili svědectví, která Inuité podávali britským hledačům už v padesátých letech 19. století. Tehdejší Admiralita je odmítala. Dnes jsou součástí vědeckého konsenzu.
Právě inuitská ústní tradice, označovaná jako Inuit Qaujimajatuqangit, sehrála klíčovou roli i při hledání vraků. Parks Canada dlouhodobě spolupracovala s nositeli těchto znalostí, mezi nimi s Louiem Kamookakem z Gjoa Haven. Kombinace tradičních svědectví a moderní technologie (sonaru, batimetrie, autonomních podvodních dronů) nakonec vedla k oběma nálezům.
Proč neexistuje jedno vysvětlení
Lákavá je představa jediné příčiny: otrávily je konzervy s olovem, zabila je tuberkulóza, zradil je špatný velitel. Jenže současná odborná literatura takové zjednodušení odmítá. Studie publikované v Polar Record ukazují, že kolaps expedice byl nejspíš výsledkem kombinace faktorů: uvěznění v ledu, vyčerpání zásob, podvýživy, chladu a nemocí, které se navzájem zesilovaly. Hledat jednu „kouřící zbraň“ znamená podcenit, jak komplexní arktická katastrofa byla.
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Franklinův hrob nebyl nalezen. Přesná trasa ústupu po 25. dubnu 1848 není známa. Není jasné, proč se HMS Terror ocitl v Terror Bay, desítky kilometrů od místa, kde lodě uvízly; vrátil se k němu někdo z posádky, nebo se uvolnil a doplul sám? Každá odpověď, kterou moderní výzkum přináší, zatím spíš otevírá další otázku, než aby příběh uzavřela.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Lukáš Jírovec