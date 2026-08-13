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Vyrostla vám na zahradě bílá cuketa? Máte raritu, ale bát se jí nemusíte

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Cuketa a patizon patří ke stejnému botanickému druhu a včely mezi nimi běžně přenášejí pyl. Výsledek ale není takový, jak si většina zahrádkářů myslí.
Vyrostla vám na zahradě bílá cuketa? Máte raritu, ale bát se jí nemusíte

Vyrostla vám na zahradě bílá cuketa? Máte raritu, ale bát se jí nemusíte

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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