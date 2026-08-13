Pohádkové bydlení Lucie Bílé: Ukázala chalupu v Českém ráji! Proč nejraději spí na peci?

Lucie Bílá musí také odpočívat. Lucie Bílá ukazuje svůj výhled z chalupy. Lucie Bílá odkryla lidem své soukromí. Lucie Bílá se pochlubila svou chalupou. Lucie Bílá mluví o chalupě jako o ráji. Lucie Bílá překvapila fanoušky a ukázala, kde odpočívá. Lucie Bílá ukázala kuchyň s obývacím pokojem. Lucie Bílá považuje místo za ráj a my se tomu nedivíme. Lucie Bílá si chatu zařídila v typickém staročeském stylu. Na tomto místě Lucie Bílá ráda odpočívá. Lucie Bílá se na vystoupení vyzdobila luxusními šaty z dílny oblíbené sourozenecké módní značky Poner. Lucie Bílá do program zařadila nejznámější hity celé své kariéry. Svatba Lucie Bílé Lucie Bílá si vzala Radka Filipiho. Byl to velice dojemný okamžik. A už jsou svoji! Lucie Bílá má se svým otcem velmi dobrý vztah. Radek Filipi se svým otcem dobrý vztah bohužel nemá. Novomanželský polibek. Lucie Bílá byla krásná nevěsta. Lucie Bílá a se synem Filipem. Vše dopadlo tak, jak má. Lucie Bílá je vdaná paní. Lucie Bílá a syn. Šťastná Lucie Bílá. Lucie Bílá a Radek Filipi.
Zlatá slavice Lucie Bílá (60) je poměrně aktivní na sociálních sítích a před nějakou dobou nechala nahlédnout fanoušky do svého soukromí. Tentokrát jim detailně představila svou chloubu, luxusní chatu v České ráji, která vypadá jako z kouzelné pohádky.
Nádherná chalupa se nachází v obci Líšný a není divu, že se tam Lucie Bílá s rodinou snaží trávit co nejvíce času. Skvěle si tam odpočine a načerpá nové síly. Jedna z nejlepších českých zpěvaček v okolí luxusní chalupy chodí na houby, bylinky a dokonce spí na peci.
Tradiční stavení!
Bílá patří mezi ty celebrity, které si své soukromí bedlivě střeží. Občas ale udělá výjimka a potěší všechny své fanoušky. "
Tady je mi dobře," napsala několikanásobná zlatá slavice k sérii snímků, které ukazují její chalupu.
Tradičnímu staročeskému stavení dominuje jednoznačně pec a typické staročeské nádobí a doplňky. Pro Lucii Bílou to je oblíbené místo už víc než dvacet let. "
Český ráj nese svůj název právem. Mám to tam ráda a cítím se tam jako doma," řekla podle iDnes.cz zpěvačka, která místo považuje za ráj. Nejdůležitější část je pec!
Chalupa je skutečně prostorná a působí jako z pohádky. Obývací pokoj je propojený s kuchyní a jídelním koutem, aby rodina trávila co nejvíce chvil společně. Mezi místnostmi je ikonická pec, která je pro Bílou nejdůležitějším bodem domu. "
Když venku prší a je zima, zalezu si na pec a jen se válím a čtu. Nejraději mám, když je pec vyhřátá, přikryji se velkou duchnou a sním," řekla již před časem.
Na peci také Lucie Bílí spí. "
Nevím, jestli je to vůní dřeva, nebo samotnou pecí, ale je to jediné místo, kde se mi zdají jen krásné sny," přiznala. Okolo chalupy je obrovský a prostorný pozemek, kde se chovaly ovce a koně. Nedaleko je také rybník, který přímo vybízí k letním procházkám. Zdroj: Aplausin.cz, Instagram.com, iDnes.cz