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Drony míří na TechCrunch Disrupt 2026. Pět startupů ukazuje, kam se celý obor posouvá

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TechCrunch vybral 200 firem pro letošní Startup Battlefield. Mezi nimi jsou i startupy spojené s drony, autonomními systémy, doručováním a obranou. Některé už přitom mají za sebou milionové investice i reálný provoz.
Drony míří na TechCrunch Disrupt 2026. Pět startupů ukazuje, kam se celý obor posouvá

Drony míří na TechCrunch Disrupt 2026. Pět startupů ukazuje, kam se celý obor posouvá

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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