Dron už nepotřebuje pilota ani cloud. Americká armáda dává 10 milionů dolarů do AI pilotůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dron už nepotřebuje pilota ani cloud. Americká armáda dává 10 milionů dolarů do AI pilotů
Článek byl publikován 16.10.2026 06:14
Foto: Magnific Létání s dronem v Rakousku v roce 2027 nebude pro českého pilota znamenat novou registraci...
A1/A3 patří mezi první pojmy, na které nový majitel dronu narazí. Jenže ne každý musí test absolvovat....
Dron může mít skvělou kameru i dlouhý dolet, jenže nakonec musí přistát a dobít baterii. Americký systém...
Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV hlásí výrazný růst. Za prvních devět měsíců roku 2026 dosáhl...
Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...Všechny články tohoto autora →
- Kaufland to prodává za 267 Kč, Apple to uměl před 20 lety. Microsoft se chlubí magnetickým kabelem v notebooku za 170 tisíc
- Microsoft ukázal notebook za 170 tisíc a míří přímo proti Applu. Nabízí něco, co MacBook Pro nikdy neměl
- Jan Skovajsa: Být první na Googlu už nestačí. AI přepisuje pravidla viditelnosti
- V osmi letech měl utopit spolužáka. Carroll Cole pak celý život varoval, že bude zabíjet znovu