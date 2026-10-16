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Dron už nepotřebuje pilota ani cloud. Americká armáda dává 10 milionů dolarů do AI pilotů

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Americký Rownd získal kontrakt za 10 milionů dolarů na autonomní drony, které dokážou rozhodovat přímo na palubě a spolupracovat i bez stálého připojení ke cloudu. Při testech už firma vyslala do vzduchu první malý roj.
Dron už nepotřebuje pilota ani cloud. Americká armáda dává 10 milionů dolarů do AI pilotů

Dron už nepotřebuje pilota ani cloud. Americká armáda dává 10 milionů dolarů do AI pilotů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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