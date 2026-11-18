Video natočil Gregg Jowett, stavebník ze Sydney, v areálu skládky Cleanaway v Lucas Heights a zveřejnil ho na Facebooku. Mezi odpadem v otevřeném kontejneru ležel tmavý kůň. Během pár hodin se záběr rozšířil po celé Austrálii. V úterý 17. listopadu 2026 přišlo potvrzení, ze kterého zamrazilo celý dostihový svět: šlo o So You Are, pětiletého valacha, který ještě na začátku měsíce běžel v nejslavnějším australském dostihu. Kůň nebyl odhozen jako běžný odpad. Podle úřadů čekal na pohřbení na licencované skládce, což je v Austrálii u utracených koní obvyklé. Selhání podle nás spočívá v tom, jak a kde ho svět uviděl.
Od Bendiga po Lucas Heights
So You Are, syn hřebce So You Think, prožil během australského jara 2026 sérii, o které chovatelé sní celý život. Vyhrál čtyři dostihy v řadě:
- Drinkwise Cup (2 400 m)
- Colin Stephen Quality (2 400 m)
- St Leger Stakes (2 600 m)
- Bendigo Cup (2 400 m), 28. října 2026
Za kariéru nastoupil k 29 startům, osmkrát vyhrál a dvanáctkrát se umístil. Vydělal téměř 22 milionů Kč. Oficiální titul šampiona nikdy nezískal, ale během několika týdnů se stal jedním z nejvýraznějších vytrvalců sezony. V úterý 3. listopadu nastoupil do Melbourne Cupu, který vyhrál Point Of Law, a doběhl osmý.
So You Are raced in the Melbourne Cup on 3 November. Two weeks later he died from severe colic and was found dumped in a skip bin among trash. Owners paid a service to deal with the body, so it stayed impersonal. Horse owners, Is this normal behaviour? I get that animals including racehorses are property, but he gave everything on the track and deserved a bit of dignity at the end. This is hard to watch.— Cleartherecord (@elonthebuilder) November 17, 2026
Pak přišel odpočinek. V pondělí 16. listopadu se u koně objevila těžká kolika a převezli ho na akutní ošetření do kliniky REC Equine Specialists, známé jako Randwick Equine Centre. Během zákroku veterináři zjistili, že ho zachránit nejde. Utratili ho, aniž se z narkózy probral. Od Melbourne Cupu uplynulo třináct dní.
Ještě téhož dne se objevilo Jowettovo video. Jak dlouho tělo v kontejneru leželo, zatím nikdo veřejně neuvedl. Podle dostupných informací ho video zachytilo ve chvíli, kdy na pohřbení teprve čekalo.
Řetězec, ve kterém se ztratila důstojnost
Z vyjádření zúčastněných stran se dá poskládat sled událostí. Podle ABC News předala klinika tělo smluvnímu dodavateli, který ho odvezl na licencovanou skládku. Tam měl být kůň podle REC „neprodleně a s respektem“ pohřben. Jméno dodavatele klinika nezveřejnila.
Provozovatel skládky Cleanaway vysvětlil, proč tělo skončilo v kontejneru. Dodavatel přijel s malým sklápěcím vozem, který kvůli bezpečnosti nesměl vjet na aktivní těleso skládky. Tělo proto podle „zavedeného postupu“ přeložili do velkoobjemového kontejneru, ve kterém se mělo bezpečně dostat na místo uložení. Dostihová organizace Racing NSW uvedla, že kůň byl v okamžiku natáčení „dočasně držen“ před pohřbením.
Každý článek řetězce má svoje vysvětlení. Celek přesto selhal. REC Equine Specialists převzala odpovědnost za výběr dodavatele i za to, že nevěděla, co se s tělem děje po odvozu, a spolupráci s dodavatelem ukončila. Úmysl zatím nikdo neprokázal. Podle dosavadních informací jde spíš o selhání postupu a dohledu.
Majitel a chovatel Stuart Ramsey takové vysvětlení nepřijímá. Věc označil za „zatracenou ostudu“, žádá důkladné vyšetření a vyvození odpovědnosti. Podle něj měla rodina dostat možnost odvézt koně domů na Turangga Farm Stud a pohřbít ho tam. Klinika jim ji podle jeho slov nenabídla. Zda by pohřeb na farmě splnil všechny podmínky, ze zdrojů nevyplývá. Ramseyho ale především zraňuje, že se ho nikdo nezeptal.
Pro Ramseyovy nešlo o anonymní investici. Ramsey koně jako hříbě neprodal, protože ho zaujal jeho charakter, a podle svých slov se celý život snažil odchovat právě takového koně. Kolem Melbourne Cupu se kvůli němu sešla celá široká rodina. „Znamenal pro nás všechno,“ řekl.
Proč koně končí na skládce
Obraz koně na skládce šokuje. Samotná skládka ale skandálem není. Koně se obvykle utrácejí předávkováním barbituráty. Látka se krví dostane do všech orgánů, rozkládá se pomalu a v tkáních vydrží dlouho. Takové tělo už nejde zpracovat v kafilerii ani použít jako krmivo.
Hlavní nebezpečí hrozí zvířatům. Pes, liška nebo dravý pták, který se nakrmí z těla, může skončit omámený, otrávený nebo mrtvý. Před sekundární otravou výslovně varují i pravidla Racing Queensland, podle kterých se mají mrtví koně odvážet diskrétně, s respektem a bez zbytečného odkladu. Ministerstvo zemědělství Nového Jižního Walesu navíc upozorňuje na riziko průsaku látek do půdy a podzemní vody.
Zakopat koně na zahradě proto není snadné. Dospělý kůň váží kolem 500 kilogramů. Podle odbornice Cathrynne Henshallové, jejíž rozbor vydal web 1News, musí nad tělem ležet nejméně dva metry zeminy. Licencovaná skládka má zajistit, že tělo zmizí rychle a hluboko pod povrchem, mimo dosah zvířat i lidí. Racing NSW ji u chemicky utracených koní označuje za preferovanou variantu.
Otevřený kontejner jde proti smyslu celého postupu. Tělo v něm není zakryté ani oddělené od ostatního odpadu, je přístupné ptákům a vidí ho každý kolemjdoucí. Britská pravidla pro uhynulá hospodářská zvířata přitom požadují, aby dočasné nádoby byly čisté, nepropustné, omyvatelné a měly víko. Podle nás vznikl skandál právě v tomhle bodě. Kůň se stal veřejnou podívanou dřív, než se o tom dozvěděl jeho majitel.
Jak by to fungovalo v Česku
Evropa má přísnější rámec než Austrálie. Uhynulá zvířata spadají pod unijní nařízení o vedlejších produktech živočišného původu a obvyklou cestou je odvoz do schváleného zařízení, u nás do asanačního podniku. Pohřeb koně je výjimka a o její podobě rozhoduje každý stát.
V Česku lze podle Státní veterinární správy pohřbít koně na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské veterinární správy a za splnění hygienických podmínek. Zvíře nesmí uhynout nebo být utraceno kvůli nebezpečné nákaze ani kvůli podezření na ni. O souhlas je nutné požádat nejpozději do jednoho dne po úhynu, uvést identifikaci koně a konkrétní pozemek. Správní poplatek je 100 Kč, jak uvádí Portál veřejné správy.
Souhlas se nevydává na počkání. Veterináři proto doporučují vyjasnit si vhodnost místa už za života koně. U dostihových koní, kteří mohou zemřít náhle po zranění na závodišti nebo po kolice, to dává smysl dvojnásob.
Mohl by se podobný obraz objevit třeba po Velké pardubické? Veřejný postup pořadatele pro takové situace jsme nedohledali. Česká pravidla podle nás sama o sobě důstojnost nezaručí. Tělo velkého zvířete se musí hygienicky zajistit a odvézt i u nás. Zda u toho bude víko, plachta a telefonát majiteli, záleží na lidech v konkrétním řetězci, ne na paragrafu.
Co bude dál
Racing NSW případ vyšetřuje. Uvedla, že pokud zjistí pochybení, „nebude váhat“ přijmout odpovídající opatření. Zároveň přezkoumává svá pravidla a minimální standardy a chce s ministerstvem zemědělství Nového Jižního Walesu jednat o tom, jak podobným případům předejít. K 18. listopadu nebyl oznámen termín výsledků ani žádný konkrétní trest.
Precedens existuje nedaleko. Na Novém Zélandu vyvolal podobné pobouření případ koně vyhozeného na skládku a výsledkem bylo specializované krematorium pro koně, otevřené v roce 2025. Dostihový svět zná i horší konce. Ferdinand, vítěz Kentucky Derby z roku 1986, podle odborné literatury pravděpodobně skončil v roce 2002 na jatkách v Japonsku. Tehdy šlo o prodej, ne o pohřeb, ale otázka byla stejná: kdo se o koně postará, když už nevydělává.
Dá se čekat, že tlak Ramseyho a veřejnosti dotlačí Racing NSW alespoň k povinným krytým kontejnerům, dokumentaci celé cesty těla a povinnosti nabídnout majiteli volbu. Zatím je jedinou viditelnou změnou vypovězená smlouva.
Na Turangga Farm Stud dnes chybí kůň, kvůli kterému se celá rodina sjela do Melbourne. Rodina si ho bude pamatovat z cílové rovinky v Bendigu, zbytek Austrálie z mobilního videa ze skládky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný