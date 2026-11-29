Buchtičky s pudinkem pro mě dlouho patřily do šuplíku „ školní jídelna“. A spíš do té horší části. Řídký žlutý krém, na něm gumové kousky těsta, které se lepily na patro, a k tomu čaj na zapití. Pak mi ale kamarádka přinesla rodinný recept s hustým a musela jsem si ten starý názor opravit. Tohle chutná úplně jinak: měkké vanilkovým pudinkem kynuté buchtičky, uvnitř vláčné, nahoře zlatavé a lehce křupavé, plus krém, který po talíři neutíká jako řídká omáčka.
Základ je obyčejné
. Obyčejné v tom dobrém, poctivém smyslu. Chce čas, trochu tepla a kynuté těsto neuspěchat ho. Žádné rychlé zamíchání s vírou, že se to v troubě nějak spraví. Máslem potřené plátky těsta při druhém kynutí pěkně povyskočí a během pečení se spojí jen tolik, aby šly potom od sebe oddělit bez boje. Pudink se vyplatí udělat doma hustší, než jaký si možná pamatujete z jídelny. Tam se k buchtičkám často podává spíš řidší vanilkový krém, jenže doma není důvod šetřit na mléce ani na konzistenci. Správně má držet na lžíci, ne stékat ke kraji talíře.
Můj tip: Kvásek připravte hned na začátku a dejte mu čas. Po 10 až 15 minutách by měl zřetelně zpěnit, zvednout se přibližně na dvojnásobek a nahoře vytvořit nadýchanou čepici. Když se v misce nic neděje, většinou je problém buď v droždí, nebo v mléce. Droždí nemuselo být čerstvé, případně bylo mléko příliš horké a kvasinky zlikvidovalo. V takové chvíli je lepší vzít novou kostku a začít znovu. Z neaktivního kvásku dobré kynuté těsto nevytáhnete, ani kdybyste ho hnětli půl hodiny. Recept na nadýchané buchtičky s hustým vanilkovým pudinkem
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny 30 minut Ingredience k přípravě Kynuté těsto: 700 g hladké mouky 300 ml mléka (vlažného) 120 g cukru krupice 100 g másla (změklého, plus trochu navíc na mazání) 2 vejce 1 kostka čerstvého droždí (42 g) špetka soli Hustý vanilkový pudink: 2 l plnotučného mléka 3 sáčky vanilkového pudinkového prášku cukr dle chuti (přibližně 4 až 6 lžic) Postup přípravy nadýchaných buchtiček s vanilkovým krémem
1. Začněte
kváskem. Do menší misky rozdrobte droždí, přidejte lžičku cukru a zalijte ho asi 50 ml vlažného mléka z odměřeného množství. Promíchejte, misku zakryjte utěrkou a dejte ji někam do tepla. Po 10 až 15 minutách má kvásek pěnit a nabrat objem. Když se tohle stane, droždí je aktivní a těsto bude mít dobrý základ.
2. Do mísy robota, nebo do větší mísy na ruční hnětení, nasypte
mouku. Přidejte sůl, cukr a vykynutý kvásek. Dolijte zbytek vlažného mléka, přidejte vejce a změklé máslo. V robotu s hnětacím hákem nechte těsto pracovat asi 8 až 10 minut. Ručně to bude spíš 12 až 15 minut, možná o chvilku víc podle síly a mouky. Hotové těsto má být hladké, pružné a začne se odlepovat od stěn mísy. Foto: Cooky.cz, Nedělní pohoda v misce: Buchtičky s vanilkovým pudinkem, které voní jako dětství a zmizí dřív, než vychladnou
3. Mísu přikryjte čistou utěrkou nebo potravinářskou fólií a nechte těsto na teplém místě kynout
60 minut. Mělo by se přibližně zdvojnásobit. Pokud je v kuchyni chladněji, pomůže trouba nastavená jen na 30 stupňů. Opravdu jen mírné teplo, těsto se má zvednout, ne se začít péct.
4. Vykynuté těsto vyklopte na lehce pomoučenou pracovní plochu. Rozdělte ho na dvě nebo tři části a z každé vyválejte
válec široký přibližně 4 až 5 cm. Povrch potřete rozpuštěným máslem. Tenhle krok neodbývejte. Vrstva tuku pomůže tomu, aby se hotové buchtičky po upečení oddělovaly čistě, bez trhání a škubání.
5. Válce nakrájejte na plátky vysoké asi 2 cm. Skládejte je těsně vedle sebe na plech vyložený pečicím papírem. Stačí nechat jen malé mezery, při dalším kynutí se těsto samo spojí do typického buchtičkového tvaru.
Foto: Cooky.cz, Nedělní pohoda v misce: Buchtičky s vanilkovým pudinkem, které voní jako dětství a zmizí dřív, než vychladnou
6. Plech zakryjte utěrkou a nechte buchty
kynout dalších 30 minut. Mezitím zapněte troubu a předehřejte ji na 180 stupňů
7. Z odměřeného mléka odlijte asi 400 ml do hrnku a rozmíchejte v něm všechny tři sáčky
pudinkového prášku. Dejte si s tím práci, hrudky se pak z hotového pudinku loví špatně. Zbylé mléko nalijte do hrnce, přiveďte k varu, oslaďte podle chuti a za stálého míchání vlijte připravenou pudinkovou směs. Na mírném ohni vařte 2 až 3 minuty, až pudink zhoustne na konzistenci hustší kaše. Odstavte ho a přikryjte potravinářskou fólií položenou přímo na hladinu, aby se nahoře neudělal škraloup.
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8. Vykynuté buchty dejte do předehřáté trouby a pečte
22 až 27 minut. Povrch má zezlátnout, místy klidně do světle zlatohněda. Pokud by tmavly moc rychle, položte přes ně volně alobal. Po vytažení z trouby je nechte ještě asi 5 minut stát na plechu.
9. Teplé buchtičky přendejte na talíř nebo do hlubší mísy a podávejte s teplým hustým pudinkem. Můžete jím přelít celou porci, nebo ho dát zvlášť a nechat každého, ať si nabere podle sebe. Pudink má být teplý a tekutý, ale ne vodový. Pokud mezitím příliš ztuhne, krátce ho prohřejte a promíchejte. Nejlepší jsou buchtičky hned po upečení, i když u plechu se obvykle ztrácejí tak rychle, že se tohle doporučení plní skoro samo.
Tipy redakce: Čerstvost droždí: Dobré čerstvé droždí se při rozlomení drolí čistě a voní příjemně, ne kysele ani štiplavě. Když si nejste jistí, vezměte raději novou kostku. Staré droždí dokáže pokazit celé těsto ještě předtím, než se plech vůbec dostane do trouby. Hustota pudinku: Tři sáčky na dva litry mléka vytvoří hustší pudink, než bývá běžně uvedeno v návodu na obalu. Pokud chcete krém ještě pevnější, rozmíchejte do studené části mléka před vařením navíc lžíci kukuřičného škrobu. Podle Wikipedie nejkvalitnější pudink obsahuje pouze kukuřičný škrob. Mazání máslem: Máslem potřete válce těsta pořádně ze všech stran, nejen nahoře. I boky mají význam. Tuk mezi jednotlivými plátky po upečení udělá ten rozdíl, kdy buchtičky oddělíte lehce a neroztrháte je na kusy. Variace: Místo vanilkového pudinku můžete použít karamelový nebo pistáciový. Pudinkové prášky v těchto příchutích jsou běžně k dostání, postup zůstává stejný, jen výsledná chuť se posune jiným směrem.
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