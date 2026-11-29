České filmové devadesátky přinesly řadu nezapomenutelných snímků, které si s chutí pouštíme dodnes. Vzpomeňte si však na detaily a ukažte, že jste filmový znalec.
Devadesátá léta přinesla českému filmu pořádný průvan. Po desetiletích, kdy byla filmová tvorba pod dohledem státu, se otevřely nové možnosti, na plátna vstoupili mladí režiséři a vznikaly snímky, které se nebály experimentovat, nastavovat společnosti zrcadlo ani vyprávět příběhy úplně jinak než jejich předchůdci. Právě v této době se zrodila řada filmů, ke kterým se diváci rádi vracejí dodnes. Ať už jde o komedie, dramata, romantické příběhy, nebo trochu netradiční snímky, devadesátky byly pro českou kinematografii mimořádně zajímavým obdobím. V našem kvízu na In-Lifestyle se zeptáme právě na filmy z této doby.
Devadesátky ve filmu: dekáda, na kterou se nezapomíná
Po sametové revoluci v roce 1989 se zásadně proměnily také podmínky, ve kterých filmaři pracovali. Skončila státní kontrola nad tvorbou, změnilo se financování filmů a do odvětví vstoupily soukromé produkční společnosti. Proměnou prošly i filmové ateliéry Barrandov. Režiséři najednou mohli svobodněji vybírat témata a zpracovávat i taková, která byla dříve tabu. Vedle zkušených tvůrců se začala prosazovat nová generace filmařů, kteří přicházeli s odlišným pohledem na svět i novým filmovým jazykem.
Jedním z nejvýraznějších úspěchů této éry se stal film Kolja z roku 1996. Režisér Jan Svěrák natočil podle scénáře svého otce Zdeňka Svěráka příběh stárnoucího violoncellisty Františka Louky, kterého finanční problémy přivedou k fingovanému sňatku s Ruskou. Když žena následně emigruje, zůstane mu na starost její malý syn Kolja. Z původně nechtěného soužití dvou lidí, kteří si kvůli jazykové bariéře jen obtížně rozumějí, se postupně rodí silné pouto. V hlavních rolích zazářili Zdeněk Svěrák a malý Andrej Chalimon, kterého doplnili například Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý. Film získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film a stal se jedním z největších mezinárodních úspěchů české kinematografie.
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Na konci desetiletí pak přišly Pelíšky, které se postupně staly neodmyslitelnou součástí českých Vánoc. Snímek Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchovského vypráví o dvou rodinách žijících v jednom domě v období konce šedesátých let. Jejich každodenní život, generační spory, první lásky i rozdílné politické názory se prolínají s humorem, nostalgií a blížícími se událostmi roku 1968. Miroslav Donutil jako svérázný otec Šebek, Jiří Kodet v roli přísného pana Krause, Bolek Polívka, Simona Stašová nebo mladí herci jako Kristýna Badinková a Michael Beran vytvořili postavy, které diváci dobře znají i po letech. Pelíšky měly premiéru v dubnu 1999 a dodnes patří k nejoblíbenějším českým filmům.
Devadesátá léta tak nabídla spoustu filmových příběhů, které neztratily své kouzlo ani po třech desetiletích. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jestli patříte mezi opravdové znalce českých filmových devadesátek.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech FilmovýPřehled, ČeskáTelevize
Tento příspěvek Retro kvíz o filmech z devadesátek: Starší ročníky by měly dát 10/10 i o půlnoci byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.