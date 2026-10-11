Dort Harlekýn s pařížskou šlehačkou: Na slavnostní stůl se hodí lépe než mnohé moderní dezerty

Pařížská šlehačka si přes noc odpočine v lednici, v troubě mezitím vznikne jednoduchý kakaový korpus a druhý den už se dort jen naplní, uhladí a ozdobí. Harlekýn mám proto ráda hlavně na rodinné oslavy a nedělní kávu, kdy má být na stole něco hezkého, ale člověk nechce strávit půl dne u linky. Slavnostní vzhled mu dává střídání tmavé a bílé šlehačky, chuťově přitom zůstává poctivě domácí.
Na Harlekýnu je příjemné, že i přes
čokoládový základ nepůsobí těžce. Korpus je vlastně docela obyčejný kakaový piškot, žádná cukrářská akrobacie, jenže přesně tím nechá vyniknout oběma šlehačkám. Doma ho vytahuju ve chvíli, kdy chci dort, který vypadá slavnostněji než , ale nechci míchat bábovka tři různé krémy a řešit složité vrstvení.
Můj tip je jednoduchý: Pařížskou šlehačku udělejte opravdu den dopředu. Nesnažte se ji ošidit kratším chlazením. Když je dobře studená, vyšlehá se pevněji a s dortem se pak pracuje mnohem klidněji. Harlekýn patří mezi české dortové stálice
Dort Harlekýn se v českých domácnostech i cukrárnách drží jako
retro šlehačkový dort, který si mnoho lidí spojuje s oslavami, vitrínami cukráren a poctivým řezem ke kávě. Základ se moc nemění: kakaový korpus a na něm kombinace bílé a pařížské šlehačky. Stejně ho popisují i běžně dostupné recepty a cukrářské varianty. Někde je zdobení střídmé, jinde se na něm cukrář víc vyřádí, ale podstata zůstává stejná. Recept na domácí dort Harlekýn s dvojí šlehačkou
Počet porcí: 10 až 12 kousků
Celkový čas: zhruba 2 dny s chlazením Ingredience, které budeme potřebovat Pařížská šlehačka 500 ml smetany ke šlehání 200 g čokolády na vaření Kakaový korpus 6 ks vajec 6 lžic cukru krupice 6 vrchovatých lžic hladké mouky 4 lžíce kakaa 2 lžíce oleje 1/2 sáčku prášku do pečiva špetka soli Světlá šlehačka a dozdobení 250 ml smetany ke šlehání 1 ks ztužovače šlehačky Postup přípravy Harlekýnu se šlehačkou
1. Den předem začněte
pařížskou šlehačkou. Do menšího kastrůlku nalijte 500 ml smetany ke šlehání, přidejte nalámanou čokoládu na vaření a na mírném plameni zahřívejte, až se čokoláda rozpustí a spojí se smetanou. Prudký var není potřeba, spíš trpělivé míchání do hladké směsi.
2. Čokoládovou smetanu nechte nejdřív zchladnout při pokojové teplotě. Pak ji přikryjte a dejte do lednice nejméně na
12 hodin, ideálně do druhého dne. Tenhle krok se nevyplatí uspěchat, na výsledné pevnosti krému je to znát.
3. Druhý den připravte
dortovou formu o průměru asi 21 až 22 cm. Vymažte ji máslem a vysypejte hrubou moukou, případně dno vyložte pečicím papírem. Troubu nastavte na 180 °C. Oddělte žloutky od bílků
4. Žloutky vyšlehejte s
cukrem do světlejší pěny, potom přidejte olej a krátce ho zašlehejte. Nakonec přijde kakao a hladká mouka promíchaná s práškem do pečiva.
5. Z bílků a špetky
soli vyšlehejte pevný sníh. Do kakaového základu ho zapracujte po částech, lehce a bez zbytečného šlehání. Stěrka tady udělá lepší službu než mixér, těsto zůstane vzdušnější.
6. Těsto přelijte do připravené formy a vložte do vyhřáté trouby.
Korpus pečte přibližně 30 minut při 180 °C. Pro jistotu ho zkuste špejlí; pokud vyjde suchá, je hotový.
7. Upečený korpus nechte krátce stát ve formě, potom ho vyklopte a nechte úplně vychladnout na mřížce. Studený ho podélně rozřízněte na dva pláty. Krájet ještě teplý korpus se dá, ale většinou z toho není nic pěkného. Spíš drobky a nervy.
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8. Dobře vychlazenou
pařížskou šlehačku vyšlehejte do pevného krému. Asi čtvrtinu odložte na potření povrchu a boků, zbytek půjde dovnitř dortu. Šlehejte s citem, přešlehaná pařížská se umí začít srážet.
9. V jiné míse vyšlehejte
250 ml smetany ke šlehání se ztužovačem šlehačky. Dejte ji do zdobicího sáčku. Do druhého sáčku můžete připravit světlou nebo tmavou šlehačku podle toho, jaké zdobení chcete na povrchu dělat.
10. Na spodní plát korpusu naneste větší část
pařížské šlehačky a rozetřete ji až ke krajům. Přiklopte druhým plátem. Zbylou tmavou šlehačkou potřete vršek i boky dortu, nemusí to být na milimetr přesné. Pak přijde zdobení
11. Na povrchu střídejte
bílou šlehačku a tmavou pařížskou šlehačku. Hodí se pruhy, vlnky i malé kopečky posazené vedle sebe. Harlekýn má být trochu hravý, ale přezdobený být nemusí.
12. Hotový dort dejte alespoň na
2 až 3 hodiny do lednice. Podávejte ho dobře vychlazený, nejlépe ke kávě. Do druhého dne drží v lednici velmi pěkně, třetí den už korpus obvykle víc zvlhne a změkne. Foto a Zdroj: Vaření s Jančou, recept na Harlekýn Rady Chcete-li jemnější korpus, prosejte dohromady mouku, kakao i prášek do pečiva. Těsto pak působí lehčeji. Pokud je pařížská šlehačka po vyšlehání hodně tuhá, zkuste ji krátce promíchat stěrkou. Často se tím hezky povolí. Na krájení pomáhá nůž nahřátý v horké vodě. Před každým řezem ho otřete dosucha, řezy budou čistší. Tip hospodyňky
Tip: Pokud chcete dort udělat o něco svátečnější, posypte vnitřní vrstvu pařížské šlehačky trochou jemně nasekané čokolády. Nutné to není, ale v řezu to vypadá moc pěkně. Ještě pár rad na závěr k dortu Harlekýn Mohu upéct korpus den předem?
Ano, bez problémů. Vychladlý korpus zabalte do potravinářské fólie a uložte do chladu. Druhý den se často krájí ještě líp než čerstvě upečený.
Co dělat, když se pařížská šlehačka nevyšlehá?
Nejspíš není dost vychlazená. Vraťte ji ještě na čas do lednice a zkuste to znovu. Pomůže i studená mísa a dobře vychlazené metly.
Lze dort udělat bez ztužovače šlehačky?
Jde to, ale u zdobení je ztužovač docela praktický. Světlá šlehačka s ním lépe drží tvar a dort zůstane upravenější i po několika hodinách v lednici.
Jak dlouho dort vydrží?
Nejlepší je v den dokončení a potom ještě následující den. Skladujte ho v lednici a zakrytý, aby nenasál pachy. Třetí den bývá pořád jedlý, jen korpus už mívá měkčí strukturu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková