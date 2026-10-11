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Dort Harlekýn s pařížskou šlehačkou: Na slavnostní stůl se hodí lépe než mnohé moderní dezerty

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V lednici odpočívá pařížská šlehačka přes noc, v troubě se peče jednoduchý kakaový korpus a druhý den už stačí jen promazat a ozdobit. Právě proto mám dort Harlekýn ráda na rodinné oslavy i nedělní posezení ke kávě. Vypadá slavnostně, chutná poctivě a jeho kouzlo stojí na střídání tmavé a bílé šlehačky, které mu dává typický vzhled.
Obrázek na recept na harlekýn

Obrázek na recept na harlekýn

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na harlekýn
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 03:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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