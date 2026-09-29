Dopravní podnik Liberce a Jablonce čekají nutné investice za 2,3 miliardy

Vyplývá to z investičního plánu, který budou na začátku listopadu schvalovat akcionáři podniku, což jsou města Liberec a Jablonec. Podle náměstka primátora Liberce Adama Lenerta (ANO) část nákladů pokryjí evropské dotace.
Elektromobilita je nutná pro to, aby dopravní podnik mohl dál zajišťovat dopravní obslužnost Liberce. „To znamená nákup 40 elektro autobusů. Ty budou v hodnotě asi 800 milionů. Z toho 300 milionů by měla být dotace, takže z našeho by mělo jít půl miliardy," uvedl náměstek. Autobusy chce dopravce nakoupit postupně v letech 2027 až 2030.
Investice do tramvajových tratí pro následující tři roky zahrnují stavbu úseku do centra Jablonce a opravu páteřní trati v Liberci, konkrétně úseku z dolního centra přes nádraží a viadukt ke křižovatce s ulicí Kubelíkova v Hanychově. „Jsou to plánované investice v odhadech jedna a půl miliardy korun s tím, že z dotačního programu by na ně mělo být kolem 700 milionů," dodal Lenert.
Na zbývající část nákladů si bude muset podle něj dopravní podnik vzít úvěry, což bude znamenat výrazné navýšení zadlužení DPMLJ. Při započtení dalších větších investic, jako je oprava terminálu MHD v Liberci nebo vybudování dobíjecí infrastruktury pro elektrobusy, by zadlužení podniku mělo stoupnout z letošních 419 milionů korun na 1,256 miliardy Kč v roce 2029.
Aby se dopravní podnik nedostal do finančních problémů, bude muset dostávat vyšší příspěvky od měst a kraje na zajištění veřejné dopravy. „Pokud budeme chtít financovat projekty, které tady jsou nutné, tak samozřejmě to bude mít vliv na kompenzaci," dodal náměstek.
V investičním plánu počítá DPMLJ s navýšením ročního příspěvku od Liberce ze současných zhruba 590 milionů korun na téměř 760 milionů Kč v roce 2030. Roční kompenzace od Jablonce by měla stoupnout z 28 milionů na 36 milionů korun a od kraje z 68 milionů na 87 milionů korun.
Dopravní podnik se základním kapitálem 785,7 milionu korun je největší společností ve vlastnictví Liberce, minoritním vlastníkem s 0,38 procenta akcí je Jablonec. Firma zaměstnává 450 lidí a zajišťuje městskou hromadnou dopravu v krajském městě, do okolních obcí a také tramvajové spojení do Jablonce. Více než 100 autobusů a 64 tramvají přepraví ročně kolem 39 milionů cestujících. V Jablonci DPMLJ od roku 2019 MHD nezajišťuje.