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Dopravní podnik Liberce a Jablonce čekají nutné investice za 2,3 miliardy

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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce (DPMLJ) bude muset v příštích letech investovat zhruba 1,5 miliardy korun do modernizace tramvajových tratí v obou městech. Dalších asi 800 milionů korun bude muset dát na povinný nákup elektrobusů.
Dopravní podnik Liberce a Jablonce čekají nutné investice za 2,3 miliardy

Dopravní podnik Liberce a Jablonce čekají nutné investice za 2,3 miliardy

Zdroj: Luboš Vrabec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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