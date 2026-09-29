Čtyřkolka hasičů cestou k zásahu srazila muže a jeho malého syna. Oba se zraniliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čtyřkolka hasičů cestou k zásahu srazila muže a jeho malého syna. Oba se zranili
Zdeněk Hejduk je odchovancem plzeňské házené a stával i v brance německého Chamu. Před 10 lety mu...
O výstavbě tramvajové trati na plzeňské Vinice se mluví už bezmála 40 let. Aktuálně město čeká na poslední...
Odchovat malá mláďata labutí bez rodičů není vůbec žádná legrace. Velkým úspěchem se proto mohou pochlubit...
Zhruba 40 metrů dlouhá konstrukce překlene nejpozději do června příštího roku řeku Mži v plzeňských...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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