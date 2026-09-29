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Papoušek ara: tropická operní diva se zobákem na demolici a hlasem, který slyší i soused o tři ulice dál

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Papoušek ara je přesně ten typ zvířete, které vypadá, jako by ho příroda navrhla po velmi barevné poradě. Někdo řekl „udělej papouška“, druhý přidal „ale ať je větší, hlučnější a tak barevný, že vedle něj i karneval v Riu působí zdrženlivě“, a třetí to celé dorazil zobákem, který zvládne rozlousknout ořech i lidskou iluzi, že jde o roztomilého mazlíčka do bytu. Ara totiž není plyšák s peřím.
Papoušek ara: tropická operní diva se zobákem na demolici a hlasem, který slyší i soused o tři ulice dál

Papoušek ara: tropická operní diva se zobákem na demolici a hlasem, který slyší i soused o tři ulice dál

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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