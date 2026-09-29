Dlouholeté spory jsou zřejmě definitivně u konce. Agáta Hanychová (41) veřejně pochválila Simonu Krainovou (53) poté, co modelka vzbudila pořádný rozruch odvážným korzetem na přehlídce Osmanyho Laffity (60). Pochvala překvapila o to víc, že vztahy mezi oběma ženami byly dlouhé roky pořádně napjaté. Krainová nyní exkluzivně pro Aplausin.cz promluvila o nečekaném gestu své někdejší rivalky a otevřeně připustila usmíření.
Krainová exkluzivně pro Aplausin.cz: Konec letité nenávisti s Hanychovou! Agáta smekla před mým tělem
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