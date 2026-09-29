Tyto 4 spotřebiče žerou proud, i když jsou vypnuté. Elektrikáři radí vytáhnout je ze zásuvky

Večer zhasnete a v obýváku dál svítí drobná červená a modrá světýlka. Každé z nich patří přístroji, který odebírá proud, přestože ho máte za vypnutý. U některých spotřebičů jde o pár korun ročně, u jiných o částku, kterou byste na faktuře nečekali.
Proč přístroj odebírá proud, i když ho vypnete
Většina moderní elektroniky se po stisknutí vypínače nevypne úplně. Zůstává v takzvaném pohotovostním režimu, kdy udržuje displej, kontrolku, přijímač dálkového ovládání nebo připojení k internetu. Díky tomu naskočí okamžitě, jenže energii spotřebovává pořád.
Evropská pravidla dnes u nových spotřebičů povolují v běžném pohotovostním režimu jen kolem 0,5 wattu. Potíž tak dělají hlavně starší přístroje a zařízení, která musí být neustále online. Za celou domácnost může pohotovostní spotřeba tvořit zhruba 5 až 15 procent účtu za elektřinu, tedy řádově stovky korun, u hůř vybavené domácnosti i přes tisíc korun ročně.
Přečtěte si také: Víte, kolik zaplatíte za elektřinu, když máte doma 1 mrazák navíc? Spočítali jsme to na korunu
„Větší smysl mají zařízení s příkonem nad pět wattů,“ uvedl pro Kupi.cz servisní technik Jan Prokop. Kolem této hranice se rozhoduje, jestli se vypínání vyplatí. Čtyři přístroje ji překračují nejčastěji: router, set-top box, herní konzole a počítačová sestava.
Kolik každý z nich odebírá ve standby a jak s ním naložit, shrnuje tabulka:
Spotřebič Příkon ve standby Vyplatí se odpojit? Router / Wi-Fi modem přibližně 4 až přes 25 W ano, ale ne úplně; v noci stačí uspat samotnou Wi-Fi Set-top box 5 až 15 W ano, spotřeba zůstává skoro stejná jako za provozu Herní konzole (PlayStation 5) 0,3 W v úsporném režimu, až kolem 4,7 W s aktivní sítí spíš upravit nastavení na nejúspornější režim než tahat za kabel Počítačová sestava v součtu jednotky wattů ano, přes prodlužovací lištu s vypínačem Router drží spotřebu nahoře celý den Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší zvyk při topení na podzim: kvůli němu Češi zaplatí až o 9 600 Kč víc
Router jede bez přestávky. I v noci drží Wi-Fi a spojení s internetem, takže se nikdy úplně nevypne. Jeho klidový odběr se u různých modelů liší, zhruba od 4 do 25 wattů, a proto z domácí elektroniky bývá největším samostatným odběratelem.
Router běží bez přestávky a z domácí elektroniky spotřebuje ve stálém provozu nejvíc, přes noc pomůže uspat samotné bezdrátové vysílání. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vytáhnout ho ze zásuvky ale často není řešení. Běžně na něm visí zabezpečovací ústředna, kamery, ovládání topení nebo volání přes internet, a ty by rázem přestaly fungovat. Lepší je sáhnout do nastavení. Novější kusy umí přes noc uspat jen bezdrátové vysílání nebo vypnout nevyužívané pásmo, a samy zůstanou pod proudem.
Set-top box a herní konzole se pořádně nevypnou
Televizní přijímač od kabelové televize nebo satelitu se ovladačem jen uspí. Výstup do televize zhasne, ale procesy uvnitř běží dál, takže spotřeba zůstává skoro stejná jako za provozu. Po tvrdém odpojení se navíc spouští i několik minut, což lidi od vypínání odrazuje. Jeho pohotovostní příkon bývá pět až patnáct wattů.
Přečtěte si také: Spotřebuje až 10krát víc energie než pračka. Tenhle spotřebič v koupelně mají Češi zapnutý zbytečně celou zimu
Herní konzole je na tom obdobně a hodně záleží na nastavení. Když jen odpočívá, spotřeba je zanedbatelná. Jakmile si ale nechá zapnuté vzdálené probouzení přes síť a dobíjení ovladačů, odběr stoupne. U PlayStation 5 uvádí výrobce v nejúspornějším režimu 0,3 wattu, s aktivní sítí a napájením přes USB až kolem 4,7 wattu. Vyplatí se proto spíš projít menu konzole než ji po každém hraní odpojovat.
Počítač i televizní sestavu vypínejte přes jednu lištu
Kolem stolního počítače se sejde spousta drobných spotřebičů. Obrazovka, reproduktory, tiskárna, dok i externí disk si ukrojí svůj díl proudu, i když od stolu odejdete. Nejsnazší je dát celou sestavu na prodlužovací lištu s vypínačem a po vypnutí počítače ji jedním cvaknutím odpojit.
Prodlužovací lišta s vypínačem odpojí celou počítačovou nebo televizní sestavu jedním cvaknutím. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podobně projděte sestavu kolem televize. Samotný moderní panel v pohotovosti skoro nic nebere, jenže přídavná zařízení kolem něj to vynahradí, ať jde o zvukový panel, basový reproduktor, přijímač signálu nebo konzoli. U inkoustové tiskárny platí jedno pravidlo. Nejdřív ji vypněte jejím tlačítkem, počkejte, až zajede tisková hlava do klidové polohy, a teprve pak ji odpojte.
Přečtěte si také: Kolik stojí 1 sprchování s elektrickým bojlerem? Po přepočtu budete sprchovat jen 5 minut Co ze zásuvky tahat nemusíte
Ne každé svítící světýlko ale stojí za pozornost. Prázdná nabíječka telefonu odebírá kolem desetiny wattu, takže za celý rok v zásuvce vás vyjde na pár korun. Mikrovlnka s displejem je na tom podobně. I kdybyste ji každou noc odpojovali, ušetříte za rok jen kolem patnácti korun. Denně kvůli takovým částkám kabel vytahovat nemá smysl. Výjimkou je jen stará nebo hřející se nabíječka, kterou je kvůli bezpečnosti lepší odpojit.
Některé přístroje naopak ze zásuvky tahat nesmíte. Cokoli s trvalou funkcí musí zůstat pod proudem, ať mluvíme o chlazení a mrazáku, vytápění a termostatu, nebo o zabezpečovacím systému a kamerách. Pozor i na OLED televizory. Ty si po zhasnutí občas samy pročišťují panel, a když je uprostřed toho odpojíte, údržba se nedokončí, proto se řiďte pokynem výrobce. Úspora z boje s pohotovostním režimem sice není dramatická, zato ji zvládne každý hned a nestojí ani korunu.
Zdroje: https://www.az-elektrina.cz/spotreba-v-standby-rezimu/, https://www.lupa.cz/clanky/vypnout-nestaci-elektronika-muze-v-pohotovostnim-rezimu-celkove-spotrebovat-i-vic-nez-behem-provozu/, https://epet.cz/clanky-8/zajimavosti-1/kolik-vas-stoji-jen-na-oko-vypnuta-televize-stolni-pocitac-nebo-notebook-394, https://elektro.tzb-info.cz/domovni-elektroinstalace/6274-pohotovostni-spotreba-energie-standby-vysledky-mereni-stovek-spotrebicu, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/46620-ktere-spotrebice-se-vyplati-vypinat-na-noc
Přečtěte si také: Spotřebuje až 6krát víc energie než lednice. Tenhle spotřebič v předsíni mají Češi zapojený celý rok zbytečně
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!