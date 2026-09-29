Pastrňák dostal céčko v Bostonu a hned promluvil ke kabině. Jeho slova o nováčcích překvapila i veterány

Dne 27. září 2026 pustili Boston Bruins na své sociální sítě video s názvem „The Legacy Continues“. V něm David Pastrňák stojí v dresu s písmenem C na hrudi a usmívá se. Úsměv je podstatný, protože přesně ten definuje, čím se nový kapitán liší od všech, kteří tu roli v Bostonu zastávali před ním. Když pak Pastrňák poprvé promluvil k médiím, nemluvil o disciplíně, bitvách ani o tom, jak tým potáhne osobním příkladem. Řekl něco jiného: v kabině má mít hlas každý, včetně nováčka, který právě přiletěl z farmy. A právě tahle věta říká o novém Bostonu víc než samotné céčko.
Šestý Čech s céčkem, první s tímhle tónem
Pastrňák se zařadil po bok Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše, Roberta Holíka, Milana Hejduka a Radka Gudase, šesti Čechů, kteří v NHL nosili kapitánské céčko natrvalo. Podle NHL.com/cs jde o „mimořádně silnou českou stopu“ v lize. Adam Klapka o něm řekl, že „pro lidi doma je jako bůh“, Ondřej Palát jeho popularitu přirovnal k vrcholné éře Jágra.
Jenže žádný z předchozích českých kapitánů nevstupoval do role s tak explicitním důrazem na rovnost hlasů v kabině. Pastrňák to formuloval jasně: je jedno, jestli jsi v týmu deset let, nebo jsi přišel včera. Každý je vítaný a každý může mluvit. U klubu, kde kapitánství nesli Zdeno Chára s jeho dvoumetrovým stínem a Patrice Bergeron s pověstí dokonalého profesionála, to není samozřejmý vstupní tón.
Proč ta slova nejsou prázdná fráze
Kdyby Pastrňák pronesl svůj výrok o nováčcích v roce 2023, znělo by to jako PR klišé. V září 2026 ale zapadá do procesu, který Boston rozjel už o rok dřív.
Když v sezoně 2025/2026 nastoupil za střídačku nový kouč Marco Sturm, jedna z prvních věcí, které změnil, bylo uspořádání šatny. Nikita Zadorov později popsal, že mladí hráči dřív často ani neseděli s hlavní skupinou, byli odsunuti bokem, mimo hlavní proud kabiny. Sturm je zamíchal dohromady s veterány. Charlie McAvoy ve stejné době veřejně přiznal, že Boston nemůže jen opakovat starý model a musí kulturu vystavět znovu.
Celou sezonu 2025/2026 pak Bruins hráli bez stálého kapitána. Marchandovo céčko odešlo s ním na Floridu 7. března 2025 a klub záměrně čekal. Prezident Cam Neely později vysvětlil, že s novým trenérem dávalo smysl nechat sezonu doběhnout a teprve pak vybrat „správného chlapa“. Když na konci ročníku vedení hodnotilo model širšího vedení bez jednoho kapitána, hodnotilo ho pozitivně. Pastrňákovo jmenování tak není návrat ke starému pořádku. Je to potvrzení nového.
Debata, která předcházela rozhodnutí
V bostonských médiích se měsíce vedl spor, který měl dvě strany. Na jedné stál Pastrňák, ofenzivní hvězda, nejproduktivnější hráč týmu, ale typ, o němž část komentátorů pochybovala, zda je dost „bostonský“ na céčko. Na druhé Charlie McAvoy, obránce, tvrdší profil, v očích části fanoušků tradičnější archetyp kapitána Bruins. Boston Globe ještě v květnu 2026 publikoval názorový text, který otevřeně preferoval McAvoye.
Oba hráči ale navenek dávali najevo, že mezi nimi žádné tření neexistuje. A klub nakonec sáhl po Pastrňákovi. Marco Sturm to zdůvodnil přímo: Pastrňák není Chára ani Bergeron jako lídr, a to nevadí. Popsal ho jako „velmi pozitivního člověka, s úsměvem a otevřeným uchem pro každého“. Jinými slovy, Boston si vědomě vybral jiný typ kapitána, než jaký tu byl posledních dvacet let.
Čísla, která mluví za kandidaturu
Kdo by chtěl Pastrňákovo céčko zpochybňovat statistikami, narazí na zeď. V momentu jmenování měl za Bruins odehráno 833 zápasů s bilancí 420 gólů, 513 asistencí a 933 bodů. V klubové historii to znamená:
- 5. místo v počtu gólů
- 9. místo v asistencích
- 6. místo v celkových bodech
- Sdílené 1. místo v počtu třicetigólových sezon (8)
- Pět čtyřicetigólových ročníků
- Čtyři stobodové sezony v řadě
Ofenzivní dominance v době jmenování je u něj výraznější než u Bergerona či Cháry. Ray Bourque zůstává jinou kategorií, legendou danou dvěma desetiletími na modré čáře. Ale Pastrňák je v tomto ohledu nejproduktivnějším hráčem, který v Bostonu céčko kdy dostal.
Co céčko mění, a co ne
Formálně kapitán v NHL získává podle pravidla 6.1 privilegium diskutovat s rozhodčími o výkladu pravidel. Prakticky se ale na ledě nemění nic. Pastrňák to sám řekl: „Nic se nemění.“ Zůstává hlavní ofenzivní osou, do sezony vstupoval po čtvrté stobodové sezoně v řadě s kariérním maximem přes dvacet minut na zápas.
U reprezentace céčko v Bostonu automaticky neznamená kapitánství v národním týmu; na olympiádě v Miláně 2026 byl Pastrňák asistentem Romana Červenky. Ale symbolická váha roste. Smlouva platná do roku 2031, status nejdéle sloužícího hráče v současném kádru, a teď i písmeno na dresu. Boston v Pastrňákovi nevidí jen střelce. Vidí tvář celé éry.
Dne 29. září 2026, domácí zápas proti New York Rangers. První buly, první střídání s céčkem. Na dresu klubu, který vstoupil do NHL jako první americký tým v sezoně 1925/1926 a od té doby měl jen dvacet sedm kapitánů. Šestnáct z nich je v Síni slávy. Pastrňák je dvacátý osmý, a ten s nejširším úsměvem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka