Babiččin trik na vánočku funguje pokaždé: Nepraskne a zůstane vláčná ještě po 5 dnech

Čerstvě upečená vánočka vypadá lákavě, jenže spousta domácích pekařů zažije zklamání hned druhý den. Střídka ztvrdne, boky se roztáhnou do prasklin a z voňavého pečiva zbyde suchý bochánek. Naše babičky přitom pekly vánočky, které vydržely měkké skoro celé svátky. Tajemství spočívalo v pár jednoduchých zvycích a v pochopení toho, co se v kynutém těstě během pečení odehrává.
O vláčnosti rozhoduje tuk v těstě
Nejčastější příčina vysychání je málo tuku. Vlhkost v těstě drží tuk společně se žloutky, takže čím vyšší je jejich podíl, tím déle zůstane vánočka měkká. Právě proto řada receptů sází jen na žloutky, které dodají střídce vláčnost i pěknou zlatavou barvu.
Cukrář Josef Maršálek jde ještě o krok dál a máslo v těstě rovnou nahrazuje olejem. Olej se ve střídce váže rovnoměrněji než máslo a brání jí ve vysychání, takže vánočce prodlouží čerstvost o několik dní. Kdo se másla nechce úplně vzdát, může jeho část olejem aspoň doplnit a výsledek si sám porovnat.
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Hlavním viníkem prasklin bývá nedokynuté těsto. Když vánočka nestihne vykynout na lince, dohání to až v rozpálené troubě, prudce se zvedne a napjatý povrch se roztrhne. Před vsazením do trouby by proto měla mít skoro konečnou velikost a po zatlačení prstem by se měl důlek jen pomalu vracet.
Babičky si poradily i s párou, která se uvnitř těsta tvoří. Šéfkuchař Ondřej Slanina vzpomíná na trik z dětství: „Moje babička do vánočky vždycky zapichovala takové klacíky, aby z ní unikala pára,” uvedl pro server Vitalia.cz. Obyčejné špejle propíchnuté až do plechu navíc drží jednotlivá patra pohromadě, takže se vánočka během růstu nesveze ke straně.
Hnětení a odpočinek, na které se zapomíná
Vláčná a nadýchaná střídka vzniká už při zadělávání. Těsto potřebuje pořádně prohníst, klidně celých deset minut v robotu, aby vznikla pružná lepková síť. Bez ní se pečivo drolí a rychle osychá. Suroviny by přitom měly mít pokojovou teplotu, protože studené máslo i vejce zpomalují kvašení a droždí pak pracuje nerovnoměrně.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší druh cukru. Češi ho dávají do všeho a myslí si, že je zdravější Pořádně prohnětené těsto z pokojově teplých surovin vytvoří pružnou lepkovou síť, díky které vánočka nevysychá a nedrolí se. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pozor si dejte i na povrch upletené vánočky. Když dlouho stojí na lince, potáhne se tenkou kůrkou, která v troubě popraská. Hotovou pletenici tedy nenechávejte zbytečně čekat a pusťte ji do trouby co nejdřív. Prameny při pletení utahujte s citem, protože příliš volné se rozjedou a příliš pevné zase prasknou.
Troubu nejdřív rozpalte, pak ubírejte
Rozpálená trouba na začátku pomůže povrch rychle zatáhnout, jenže když v ní necháte vysoký žár po celou dobu, kůrka ztmavne a střed se přepeče. Osvědčený postup je vsadit vánočku do dobře vyhřáté trouby a teplotu vzápětí stáhnout zhruba k 160 °C. Peče se pomalu dozlatova, protože tmavě hnědá barva už znamená vysušené pečivo.
Během samotného pečení pomůže několik zásad:
Aby těsto tolik neosychalo, postavte na dno trouby hrneček s vodou. Vzniklá pára udrží vlhkost a vánočka zůstane uvnitř svěží. Dvířka během pečení zbytečně neotvírejte, prudká změna teploty totiž může křehkou strukturu srazit. Jestli je hotová, poznáte podle špejle, na které po zapíchnutí neulpí syrové těsto. Aby zůstala měkká i po pěti dnech Přečtěte si také: Ani cibule, ani kmín. Do guláše patří 1 surovina, kterou babičky přidávaly až úplně na konec
Když vánočka vydrží vláčná, je to z velké části zásluha tuku v těstě, ale pomůže i správné uskladnění. Nechte ji úplně vychladnout a pak ji zabalte do utěrky nebo papíru a uložte na chladnější místo. V chladu kolem 12 °C vydrží čerstvá klidně týden.
K měkkosti přispějí i rozinky. Vyplatí se je večer předem zalít rumem a před vmícháním do těsta pořádně scedit. Nasáklé kousky pak provoní střídku a přidají jí na šťavnatosti. Díky pár takovým maličkostem chutná domácí vánočka skvěle i pátý den po upečení, přesně jak to znáte od babiček.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/proc-vanocka-pri-peceni-praskne-rady-a-tipy/, https://www.nejrecept.cz/tip/8-duvodu-proc-vase-vanocka-nikdy-nevypada-jako-z-pekarny-toto-jsou-nejcastejsi-chyby-r10537, https://www.ochutnejorech.cz/blog/nejlepsi-vanocka, https://www.vitalia.cz/clanky/vanoce-nejtezsi-je-vanocku-spravne-utahnout/, https://www.vlasta.cz/inspirace/vanocka-josef-marsalek-recept-trik-vydrzi-dlouho-mekka/