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Pátrání po Janě Šerjeníkové pokračuje dál. Před zmizením nebyla v dobrém psychickém stavu

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Policisté už téměř měsíc pátrají po Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku. Matka dvou dětí odešla z domu ve čtvrtek 3. září ráno, do svého zaměstnání v Ostravě ale nedorazila. Na dnešním tiskovém brífinku policisté popsali dosavadní průběh pátraní a přiblížili čtyři vyšetřovací verze, se kterými pracují.
Pátrání po Janě Šerjeníkové pokračuje dál. Před zmizením nebyla v dobrém psychickém stavu

Pátrání po Janě Šerjeníkové pokračuje dál. Před zmizením nebyla v dobrém psychickém stavu

Zdroj: Policie České republiky, Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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