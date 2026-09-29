Pátrání po Janě Šerjeníkové pokračuje dál. Před zmizením nebyla v dobrém psychickém stavu

Zmizení Jany Šerjeníkové policii oznámil její manžel. „Oznámení jsme přijali na linku 158 ve čtvrtek 3. září v 8:52,“ řekl náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Moravskoslezského kraje Martin Lichý.
Šerjeníková měla odejít bez dokladů a mobilního telefonu. Policisté začali po matce dvou dětí intenzivně pátrat. Prohledali místa, kde by se žena mohla zdržovat a která v minulosti navštívila. Prověřena byla také zdravotnická a ubytovací zařízení, nákupní centra nebo parky. Později bylo pátrání rozšířeno na území celého schengenského prostoru.
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Pátrání po Janě Šerjeníkové se podle policie stalo maximální prioritou moravskoslezského útvaru. „V uplynulých dnech proběhly další pátrací akce, a to za použití policejních dronů Letecké služby například v oblastech Olešná a Žermanice. Také byly provedeny prověrky horských chat a chalup v lokalitě Beskyd za přítomnosti kynologů. Propátrávali jsme parky, lesíky, lesy, pole a další místa, například vodní toky a vodní díla, mosty, nadjezdy, podjezdy, podchody, kanalizační a teplovodní sítě v místě bydliště a jeho okolí,“ dodala mluvčí krajských policistů Eva Michalíková.
Na pátrání dosud spolupracuje celkem přes 60 kriminalistů a zatím bylo provedeno 13 pátracích akcí. „Pomocí dronů jsme propátrali plochu o rozloze zhruba 220 km2. Fyzicky byl propátrán úsek 15 km podél koryta vodního toku, 25 km v prostoru kolejiště a více než 500 ha otevřené plochy. Od počátku pátrání po paní Janě intenzivně pracujeme se všemi poznatky. Do současné doby bylo vyhodnoceno již 360 poznatků z vlastních zdrojů, od veřejnosti i od samozvaných expertů,“ doplnila mluvčí.
Policisté pracují se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. Podle prvních dvou odešla Jana Šerjeníková dobrovolně s úmyslem začít nový život, nebo s úmyslem sebepoškození. Druhé dvě potom počítají s tím, že se osmatřicetiletá žena stala obětí neúmyslného nebo úmyslného trestného činu.
Snažila se vyhledat odbornou pomoc
Podle informací policie nebyla pohřešovaná žena před svým zmizením v dobrém psychickém stavu. „Snažila se sama vyhledat odbornou pomoc,“ uvedl Lichý. Policisté také prověřovali informaci o tom, že v domácnosti chybí tři nože, které si měla vzít při odchodu. „Mohu uvést, že je u sebe při odchodu mohla mít, stejně jako svítilnu k jízdnímu kolu. Původní informace o tom, že si měla vzít vysílačky, jsme dalším šetřením vyvrátili,“ dodal Lichý.
Pohřešovaná Jana Šerjeníková je střední postavy, vysoká zhruba 170 centimetrů a vypadá na svůj věk 38 let. Při odchodu z bydliště na sobě mohla mít černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh.
„Chceme poděkovat všem zapojeným subjektům i dobrovolníkům za veškerou aktivitu,“ doplnil Lichý. „Stále platí, pokud budete mít jakoukoli informaci k pohybu či pobytu paní Jany, neváhejte se obrátit na tísňovou linku 158, případně na jakoukoliv policejní služebnu,“ uzavřela mluvčí.