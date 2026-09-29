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Frantův most na Šumavě je uzavřen kvůli havarijnímu stavu. Turisté se musí brodit

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Z důvodu nebezpečného havarijního stavu byl uzavřen dřevěný Frantův most v srdci Národního parku Šumava nedaleko Prášil. Jde o významný turistický bod a rozcestník, který překlenuje Prášilský potok. Pro turisty a cyklisty jde o klíčovou křižovatku na trasách mezi Prášily, Poledníkem a Ždánidly.
Frantův most na Šumavě je uzavřen kvůli havarijnímu stavu. Turisté se musí brodit

Frantův most na Šumavě je uzavřen kvůli havarijnímu stavu. Turisté se musí brodit

Zdroj: Jan Dvořák / NP Šumava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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